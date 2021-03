Konkurs. Szukają najaktywniejszych sołectw na Mazowszu

REKLAMA

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”! Wydarzenie objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego.



Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które są wyróżniają się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności.



Każda gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci: kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs jest jednoetapowy będzie polegał na ocenie zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej.



Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazowieckie.ksow.pl .



Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:



Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”



lub drogą elektroniczną na adres ksow@mazovia.pl



Pula nagród finansowych wynosi maksymalnie 30 000 zł brutto:

I stopień - nagroda do 10 000 zł;

II stopień - nagroda do 7 500 zł;

III stopień - nagroda do 5 000 zł;

Wyróżnienia - nagrody do 1 000 zł.