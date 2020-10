Koronawirus. Kolejny rekord. Ponad 3 tys. zakażeń, 75 osób zmarło

REKLAMA

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 3003 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 75 chorych. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 107 319 osób, zmarło 2792 z nich.



W sobotę zanotowano najwięcej od wybuchu epidemii nowych przypadków choroby. Było ich 2367. Zmarło też 34 chorych. W niedzielę wykryto 1934 nowe zakażenia, śmierć poniosło 26 osób, w poniedziałek zaś 2006 nowych przypadków, zmarło 29 chorych.



Z kolei we wtorek stwierdzono zakażenie u kolejnych 2236 osób oraz najwięcej od początku epidemii ofiar śmiertelnych - 58.



Do tego momentu najtragiczniejszym dniem pod względem ofiar śmiertelnych był 24 kwietnia. Wtedy odnotowano 40 zgonów.



Natomiast w środę Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu COVID-19 zmarło 75 chorych, w tym 67 zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, a 8 zmarłych osób nie miało innych chorób.



Były to osoby w wieku od 40 lat do 92 lat. Zgony zanotowano w Toruniu, Mielcu, Łańcucie, Krakowie, Tychach, Częstochowie, Warszawie, Oleśnie, Żytniowie, Kędzierzynie Koźlu, Grudziądzu, Bydgoszczy, Zgierzu, Radomsku, Bełchatowie, Łodzi, Hajnówce, Sejnach, Łomży, Poznaniu, Krotoszynie, Biłgoraju, Lublinie, Chełmie, Puławach, Sanoku, Łańcucie, Przemyślu, Suchej Beskidzkiej, Zakopanem, Raciborzu, Pyskowicach, Bytomiu, Starachowicach, Wrocławiu, Makowie Maz., Sochaczewie, Koszalinie, Wejherowie, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim i Gdańsku.



Równocześnie resort podał, że nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), zachodniopomorskiego (146), podkarpackiego (141), warmińsko-mazurskiego (119), lubelskiego (106), podlaskiego (84), opolskiego (50), lubuskiego (12).



