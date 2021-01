Koronawirus. Nowe przypadki zakażenia. Zmarła kolejna osoba z Ostrołęki

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

I co tępy lemingu i Anno z paskudnie owłosionymi nogami ??? Jak to jest z tym nielegalnym zamawianiem szczepionek poza pulą z Unii ??? Minister dworczyk powiedział że pracują nad zakupem szczepionek poza pulą z Unii. Zeżrecie teraz swoje kłamliwe ozory ???

I co tępy lemingu i Anno z paskudnie owłosionymi nogami ??? Jak to jest z tym nielegalnym zamawianiem szczepionek poza pulą z Unii ??? Minister dworczyk powiedział że pracują nad zakupem szczepionek poza pulą z Unii. Zeżrecie teraz swoje kłamliwe ozory ???

Nie kłam: "Minister zdrowia podkreśla, że w tym momencie Polska ma zapewnionych więcej szczepionek niż jest Polaków. - Mamy teraz zakontraktowanych 85 mln dawek szczepionek, co wystarczy na zaszczepienie 50 mln osób. Ogólny wolumen już zakontraktowanych szczepionek wystarczy na więcej osób niż jest Polaków więc każdy może być bezpieczny – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. - Jeżeli mamy taką komfortową sytuację, że już cała populacja jest zabezpieczona w kontraktach, to nie będziemy kupowali szczepionek, które gdzieś tam są obiecywane na koniec roku, tylko będziemy szukali innych ofert, czekając na inne szczepionki – komentuje szef resortu zdrowia. Dodaje, że od strony samego Pfizera i Moderny mamy zapewnionych blisko 50 mln dawek."

@~Alojzy Nie kłam: "Minister zdrowia podkreśla, że w tym momencie Polska ma zapewnionych więcej szczepionek niż jest Polaków. - Mamy teraz zakontraktowanych 85 mln dawek szczepionek, co wystarczy na zaszczepienie 50 mln osób. Ogólny wolumen już zakontraktowanych szczepionek wystarczy na więcej osób niż jest Polaków więc każdy może być bezpieczny – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. - Jeżeli mamy taką komfortową sytuację, że już cała populacja jest zabezpieczona w kontraktach, to nie będziemy kupowali szczepionek, które gdzieś tam są obiecywane na koniec roku, tylko będziemy szukali innych ofert, czekając na inne szczepionki – komentuje szef resortu zdrowia. Dodaje, że od strony samego Pfizera i Moderny mamy zapewnionych blisko 50 mln dawek."

Sorry, ale wierzyć Tobie czy Alojzy to jak wierzyć w Latającego Potwora Spaghetti. Unio, gdzie są szczepionki?

@~NEO Sorry, ale wierzyć Tobie czy Alojzy to jak wierzyć w Latającego Potwora Spaghetti. Unio, gdzie są szczepionki?

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 13:09 27-01-2021 , 37%