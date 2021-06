Koronawirus. Nowy raport z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Co ten PIS narobił? Najpierw, gdy w Ostrołęce było bezpiecznie to do Ostrołęki trafiali pacjenci przywożeni z całego kraju, a potem zaraza rozniosła się po Ostrołęce i okolicach, stąd dramat mieszkańców i ich rodzin, prawdziwa tragedia w regionie, wzrost zgonów o 60%. Bóg i mieszkańcy Wam tego nie zapomną i nie wybaczą.

Co ten PIS narobił? Najpierw, gdy w Ostrołęce było bezpiecznie to do Ostrołęki trafiali pacjenci przywożeni z całego kraju, a potem zaraza rozniosła się po Ostrołęce i okolicach, stąd dramat mieszkańców i ich rodzin, prawdziwa tragedia w regionie, wzrost zgonów o 60%. Bóg i mieszkańcy Wam tego nie zapomną i nie wybaczą.

~Najmądrzejszy Kurp , 15:42 13-06-2021 , -