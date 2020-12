Koronawirus. Od 28 grudnia do 17 stycznia kwarantanna narodowa

REKLAMA

Same apele to za mało dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową; zamykamy hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie - ogłosił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef MZ podczas konferencji prasowej zaznaczył, że "same apele nie pomogą, same apele to za mało". Zwracał jednocześnie uwagę na obostrzenia wprowadzone przez inne kraje Europy, gdzie w wielu z nich wprowadzono lockdown.



"Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową" - ogłosił minister.



Jak dodał, oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy zamknięte zostaną hotele. "Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii" - wskazał.



Szef MZ dodał, że zamknięte zostaną też stoki narciarskie - nie będą mogły funkcjonować w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia.



Nowe zasady bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?



Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe



Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.



Zamknięte stoki narciarskie



Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego



10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym



Przedłużone zostają dotychczasowe zasady i ograniczenia:



Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

Ograniczenia w transporcie zbiorowym:

- 50% liczby miejsc siedzących, albo



- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.



Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2

Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji

Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.



eOstroleka.pl/(PAP)