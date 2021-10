Koronawirus. Rośnie liczba zakażeń. Mamy kilkanaście nowych przypadków covid-19 w Ostrołęce i powiecie!

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

NIEDLUGA 3 DAWKA BEDZIE DLA WSZYSTKICH A WIELU FOLIARZY NADAL NIE PRZYJELO JEDNEJ I UWAZAJA, ZE TO SMIERCIONKA CZY COS W TYM STYLU A WIRUS TO WYMYSL BILLA GEJTSA. NIE ROZUMIEM JAK LUDZIE W OBECNYM SWIECIE GDZIE DOSTEP DO WIADMOMOSCI W TELEWIZJI JEST DLA KAZDEGO WIERZA W TAKIE ZABOBONY.

~Najmądrzejszy Kurp , 14:30 16-10-2021 , 0%