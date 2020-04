Koronawirus w Polsce: 11 617 przypadków zakażenia

REKLAMA

Liczba zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 11 tys. 617 po wykryciu 222 nowych przypadków. Zmarło kolejne 10 osób – podało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia.



Nowe przypadki koronawirusa, jak podaje MZ, potwierdzono w województwach: śląskim (53), dolnośląskim (48), mazowieckim (46), pomorskim (36), łódzkim (19), małopolskim (7), kujawsko-pomorskim (4), opolskim (2), podkarpackim (2), zachodniopomorskim (2), lubuskim (1), świętokrzyskim (1) i podlaskim (1).



Resort poinformował również o śmierci 10 kolejnych osób zakażonych koronawirusem - w wieku od 59 do 92 lat. Według MZ wszystkie miały choroby współistniejące. Do zgonów doszło w szpitalach m.in. w Puławach, Kędzierzynie-Koźlu, Koszalinie, Bolesławcu oraz w Radomiu.



MZ podkreśliło również, że ze względu na zdublowany przez PSSE Radom zgon został on usunięty z wykazu.



Tym samym łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 11 617, w tym 535 osób zmarło.

Źródło: PAP/eostroleka.pl