Kostki poszły w ruch! Tak wyglądało „Nocne granie” w ostrołęckim muzeum [ZDJĘCIA]

Rywalizacja o tytuł Mistrza Planszy 2026 nabiera rumieńców! Za nami kolejna edycja „Nocnego grania w MŻW”, która w piątek 10 kwietnia przyciągnęła do Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce graczy w każdym wieku.

„Nocne granie” to inicjatywa, która na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny Ostrołęki. Wydarzenie ma charakter otwarty i regularny, co pozwala na budowanie silnej społeczności graczy. Piątkowe spotkanie udowodniło, że gry planszowe to pasja łącząca pokolenia – przy stołach zasiedli zarówno najmłodsi fani strategii, młodzież, jak i dorośli.

Piątkowy wieczór dostarczył dodatkowych emocji osobom lubiącym nutkę rywalizacji. Spotkanie było bowiem kolejną rundą całorocznego konkursu Mistrzowie Planszy 2026. Gracze zbierają punkty w poszczególnych etapach, walcząc o zwycięstwo oraz atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone najlepszym z nich na koniec cyklu.

Konkurs ten sprawia, że „Nocne granie” to nie tylko okazja do towarzyskich spotkań, ale także miejsce, gdzie doświadczeni gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności w starciu z nowymi przeciwnikami.