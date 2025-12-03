eOstroleka.pl
"Kraina Radości" udowadnia: segregacja może być muzyczna! Konkurs w Przedszkolu Miejskim nr 8 "Przedszkolna Eko-Orkiestra"[ZDJĘCIA, WIDEO]

zdjecie 1014
Dziś w Przedszkolu Miejskim nr 8 "Kraina Radości" odbył się wyjątkowy konkurs "Przedszkolna Eko-Orkiestra". Wydarzenie, poświęcone edukacji ekologicznej i segregacji odpadów, połączyło naukę z kreatywną zabawą.

Konkurs rozpoczął się od przypomnienia dzieciom, dlaczego segregowanie odpadów jest tak ważne, a także od sprawdzenia ich wiedzy na ten temat. Uczestnicy z każdej grupy zmierzyli się z praktycznym zadaniem, polegającym na właściwym umieszczeniu odpadu w odpowiednim pojemniku.

Wtórne wykorzystanie odpadów w muzycznym wydaniu

Głównym punktem programu była prezentacja eko-instrumentów, które dzieci stworzyły własnoręcznie z odpadów. Mali artyści udowodnili, że recykling to drugie życie dla materiałów.

W trakcie wydarzenia przypomniano definicję: recykling jest powtórnym wykorzystaniem odpadów w celu wytworzenia nowego produktu.

Dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały swoje instrumenty, grając i śpiewając piosenki o tematyce ekologicznej:

Grupa Krasnoludki zagrała do piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”.

Grupa Jeżyki zaśpiewała „Dbajmy o lasy, łąki i rzeki”.

Grupa Biedronki wykonała utwór „Ratujmy Ziemię”.

Grupa Motylki zagrała do piosenki „Drepce konik”.

Grupa Słoneczka zaprezentowała utwór „Jesienna instrumentacja”.

Grupa Żabki zaśpiewała „Pan listopad”.

Wszyscy obecni goście, w tym prezydent, dyrekcja i nauczyciele, byli pod wrażeniem przepięknych, pomysłowych i oryginalnych eko-instrumentów, które dzieci wykonały z niesamowitą precyzją i wyobraźnią. Na zakończenie wszystkie grupy, nauczyciele i goście wspólnie zagrali na stworzonych instrumentach.

Nagrody od prezydenta miasta

Wielką niespodziankę sprawiła informacja o nagrodach. Uroczystego wręczenia nagród wszystkim grupom dokonano pod koniec konkursu, a fundatorem upominków dla małych ekologów był prezydent miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

Gratulujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom wspaniałych pomysłów, które nie tylko promują ochronę środowiska, ale i rozwijają muzyczne talenty w Ostrołęce!

