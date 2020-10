Kraksa na „krajówce”. BMW wypadło z drogi

REKLAMA

REKLAMA

Niedostosowanie prędkości i stylu jazdy do warunków panujących na drodze – to według policjantów z Ostrołęki bezpośrednia przyczyna zdarzenia drogowego z udziałem kierowcy bmw, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór na drodze krajowej nr 53 w Szwendrowym Moście.



Do zdarzenia doszło kilka minut przed godziną 21:00. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym bmw 40-letni mieszkaniec powiatu szczycieńskiego w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu.





Szczęśliwie w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości 100 złotych a do jego konta kierowcy przypisano sześć punktów karnych.



- informuje podkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.Na miejscu zdarzenia pomocy udzielali m.in. strażacy ochotnicy z Lelisa oraz zastęp straży pożarnej z Ostrołęki.