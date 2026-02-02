"Kryptonim: Gramy!" niedziela z planszówkami w Muzeum Żołnierzy Wyklętych

REKLAMA

W najbliższą niedzielę, 8 lutego, w Ostrołęce odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kryptonim: Gramy!”. Wydarzenie skierowane do miłośników gier planszowych zaplanowano w godzinach 10.00 - 18.00 w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania w świecie gier. Uczestnicy mogą korzystać z bogatej kolekcji planszówek udostępnionych na miejscu przez muzeum, istnieje również możliwość przyniesienia i rozłożenia własnych tytułów.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Poza swobodną rozgrywką, podczas spotkania kontynuowany będzie konkurs „Mistrzowie Planszy 2026”. Jest to inicjatywa o charakterze całorocznym, skierowana do osób regularnie odwiedzających muzeum w celach hobbystycznych. Szczegółowe zasady punktacji oraz regulamin konkursu będą dostępne u organizatorów w trakcie niedzielnego spotkania.

Podsumowanie informacji:

Data: niedziela, 8 lutego.

Czas: godz. 10.00 - 18.00.

Miejsce: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, ul. Traugutta 19.