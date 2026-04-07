eOstroleka.pl
Ostrołęka

Krzyki słyszała cała okolica. Interwencja przybrała nieoczekiwany przebieg

Posłuchaj

W sobotni wieczór spokój mieszkańców jednego z bloków przy ulicy Goworowskiej został zakłócony przez domową awanturę. Nie było to jednak typowe zdarzenie - do interwencji wezwano bowiem nie tylko policję, ale i... strażaków.

W Wielką Sobotę 4 kwietnia po godzinie 17:00 mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Goworowskiej wezwali policję do awantury domowej. Krzyki roznosiły się po okolicy, zakłócając już świąteczną atmosferę. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ze zdumieniem stwierdzili, że do środka... nie da się dostać. Drzwi były zamknięte, a osoby, które znajdowały się wewnątrz, nie mogły ich otworzyć. 

Okazało się, że nie było to ich mieszkanie, a właścicielka lokalu, u której przebywali, wyszła i zamknęła drzwi za sobą. Sytuacja była napięta, więc wezwano strażaków, którzy mieli dokonać siłowego otwarcia drzwi, by policjanci mogli dostać się do środka. Na szczęście, sytuacja rozwiązała się bez używania argumentów ostatecznych i drzwi udało się otworzyć za pomocą kluczy. Jak zakończyła się interwencja?

- Policjanci dokonali zatrzymania 28-letniego mężczyzny - informuje nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Więcej o: domowa awantura, interwencja policji, wezwani strażacy, zatrzymanie mężczyzny, ulica Goworowska

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×