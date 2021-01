Kto dowiezie niepełnosprawne dzieci do szkół, przedszkoli i ośrodków opieki? Ratusz wyjaśnia

REKLAMA

Zmiany w systemie dowozi dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków opieki. Dotychczas odpowiadało za to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ale wraz z końcem roku wygasła umowa. Ogłoszono konkurs na kolejny rok, ale postępowanie zostało unieważnione. Co dalej z dowozami? W tej sprawie interweniował jeden z radnych. Znamy odpowiedź prezydenta.

Przypomnijmy, 30 grudnia prezydent Łukasz Kulik wydał zarządzenie ws. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z obszaru nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2021 roku”. Jak podano w zarządzeniu, żadna z ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursu.

Z interpelacją w tej sprawie wystąpił radny Waldemar Popielarz. Pytał on m.in. o to, kto świadczył będzie usługi dowozu uczniów, gdy wróci nauka stacjonarna i czy miasto planuje zmianę dotychczasowego wykonawcy tych usług. W zainteresowaniu radnego znalazły się również kwestie dotyczące bezpośrednio unieważnionego konkursu. Waldemar Popielarz pytał o to ile ofert wpłynęło w ramach postępowania i jakie wymogi nie zostały spełnione przez oferentów a także jaka jest roczna wysokość subwencji oświatowej na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, którą miasto otrzymuje od państwa.

Po naszej publikacji o zawirowaniach w systemie dowozu osób niepełnosprawnych i interpelacji radnego otrzymaliśmy odpowiedź na część stawianych pytań.

Informujemy, że Miasto Ostrołęka zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, co jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Oświatowe. Do tej pory dowóz świadczony był przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce. Ze współpracy tej byliśmy zadowoleni. Niestety, w tym roku nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce, które za kwotę 230 tys. zł proponowało w otwartym konkursie ofert pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2021 roku" dowóz 30 uczniów, podczas kiedy konkurs dotyczył dowozu 41 lub więcej dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Ostrołęki do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Ostrołęce. Przypomnijmy, że na konkurs wpłynęła również druga oferta opiewająca na kwotę 200 tys. zł, ale nie spełniła innych wymagań formalnych. Konkurs musiał zostać unieważniony. W związku z tym miasto zapewnia dowozy oraz opiekę we własnym zakresie samochodami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie dowożone jest jedno dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego. Od poniedziałku 11 stycznia 2021 r. będą dowożone kolejne dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych w okresie ferii zimowych. W momencie, kiedy szkoły rozpoczną zajęcia stacjonarne, będziemy dowozić pozostałe dzieci/uczniów. Jednocześnie informujemy, że będziemy starać się utrzymać dotychczasowe trasy przejazdu i grafik dowozu. O wszelkich zmianach rodzice będą na bieżąco informowani. -

- informuje Malwina Łuba z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Ostrołęce.