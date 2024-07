Kto sfałszował postanowienie ostrołęckiego sądu? Powołano biegłego informatyka

REKLAMA

Zdj. ilustracyjne; By Omen600606 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2893352

W sprawie powołano za to biegłego z zakresu informatyki, celem wydania opinii m.in. co do sposobu w jaki miał zostać podrobiony dokument. Opinia biegłego nie została dotychczas zrealizowana.

Kto sfałszował postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrołęce? - to próbują ustalić śledczy z Pisza, którzy prowadzą postępowanie w tej nietypowej sprawie. Wygląda na to, że ktoś rzeczywiście wpadł na…

~Krzysiek , 23:45 04-07-2024 , 100% A czy to nie chodzi o tego prawnika, który kiedyś udzielał porad na jednym portalu a teraz nie rusza się z domu bez ochrony? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Benzyna PO 5.19 ?? , 06:54 05-07-2024 , 48% Patrząc na wydarzenia ostatnich miesięcy, a w szczególności te sprzed dwóch dni - to każdy nieprawomślny człowiek może być scigany choćby za "myslozdrodnie ".I bardziej właściwe będzie przywołanie piewcy "praworządności i demokracji " - ...."dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie " . W końcu w Tczewie POwiedzisl N...Man- " sądy są czasze , są po....:" na prawdę dożyliśmy strasznych czasów. Uśmiechy zaczynają gasnąć, przychodzą nowe rachunki. Chcieliście drodzy Rodacy żeby było tak jak za Pisu ale bez PiSu - ale to tak nie działa. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~FS , 07:27 05-07-2024 , 53% @~Benzyna PO 5.19 ?? Kłamiesz! Strach lata ci koło … po latach tłustych przyszły do ciebie chude! I tragedia! Tłusty kot ogląda pustą kuwetę! Chcieliśmy ciebie widzieć przy robocie! Uczciwej! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 09:16 05-07-2024 , 54% @~Benzyna PO 5.19 ?? to za PIS na insynuacji tworzono wyroki. Na insynuacji i pomowieniach jednego człowieka zatrzymywana na kilkanascie miesięcy. Są na to dowody . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~antyzłodziej , 09:21 05-07-2024 , 71% @~Benzyna PO 5.19 ?? bredzisz i bzdury piszesz. Dla mnie ten co uważa ze pieniądze panstwa sa ich jest złodziejem. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~twuuuuuuuuuuuuuuuuuuu , 11:16 05-07-2024 , 30% @~FS kto klamie yusek czy PAN KACZYNSKI---PORABANY CZLEKU TWUUUUUUUUUUUU • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mada K. , 12:20 05-07-2024 , 75% A Panu coś się stało w głowę? Może już najwyższy czas odbetonować swoją mózgownicę i poddać się kuracji odtruwającej... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~MadaK , 12:32 05-07-2024 , 58% Ma Pan poważny problem z rozumieniem faktów i wnioskowaniem przyczynowo-skutkowym. Pan Ziobro stworzył mafijny układ, który służył wyciąganiu pieniędzy z naszych (Pana również) podatków. Po to, by czuć się zupełnie bezkarnie, podporządkował sobie w dużej części prokuraturę i sądy, obsadzając wszystkie kluczowe stanowiska swoimi kumplami i kumpelkami. Oczywiście, żeby byli wierni i posłuszni, zapewnił im takie wynagrodzenia, jakich nigdy nie uzyskaliby w uczciwy sposób. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnn , 15:06 05-07-2024 , 15% @~Mada K. NOOOOOOOOOOOOOOO GLOWA MOR ROZWALAM NIE DAJE RADY YUSKOMADRE ISTOTY TAK JAK TY OFIARO WYGRYWAJA DZIEKI ------------------ostatmia wiadomosc czysty pany gertychy skladaja do prokuratury donodssss na PANA KACZYNSKIEGO ZASTANOW SIE DZIECKO CO PISZESZ PRZYJDZIE DZIEN ZE I TOBIE KOURKA PEKNIE LUB ZYLKA W GLOWIE DZIEKI ZA PONIZANIE ZA FALSZ UBLIZANIE DZIEKI WASZ BACA URBAN 8+ WOEM ZE WYGRYWA --DZIEKJI BEDE BRAL TABLKETKI NIE PIEGOLKI TE DLA 15 LATEK WONNNNNNNNNNNN • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnnn , 15:10 05-07-2024 , 40% @~MadaK tak masz lom i rozwal sejf ew BANKU -CO BEDZIE CO NO OCZYWISCIE W ASYSCIE policji co ich mundur opluty zostal • zgłoś odpowiedz • oceń :

~obserwator , 15:24 05-07-2024 , 63% @~taka prawda Skąd w ludziach tyle nienawiści ,za Komunę skazywano ludzi niewinnych, teraz już poszło w zapomnienie. Zatrzymania to dopiero się zaczną, mściwy Giertych dopilnuje. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~niezależny , 15:29 05-07-2024 , 43% @~Benzyna PO 5.19 ?? Zgadza się, żeby zdeligalizować PIS a do tego dąży to obeni rządzący zrobią wszystko aby osiągnąć swój cel. Polacy ockną się albo i nie, ale to dobrze. Jesteśmy mistrzami w sianiu nienawiści.brawo • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnn , 15:32 05-07-2024 , 34% @~baca wygrales podloscia hamstwem ublizaniem wygrales przyznaje sci racje PISIORY okradaly i mialy na wszystko wszystko rozdaly i mialy na wojsko a TY NIESZCZSCIE 8+ UBLIZAJAC PODCZAS WYBOROW WYGRALES PRZYZNAJE CI RACJKE EWONNNNNNNNNNNNN • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnn , 15:33 05-07-2024 , 50% @~niezależny zgadzasz sie wiec kim jestes rusku • zgłoś odpowiedz • oceń :

~obserwator , 15:34 05-07-2024 , 100% @~antyzłodziej Nie dziwię się że Polacy za granicą są odbierani za konfliktowy naród i nikt nas nie chce.Słusznie wystarczy rzucić temat nie koniecznie prawdziwy , będą się opluwać j. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnn , 15:37 05-07-2024 , 25% @~niezależny co pidsz media co przejete pisza co tvn onety gw wp opisza co MOWANIENAWISCI ZERKNIJ JEDEN Z DRUGIM GLUPICH ROBICIE Z NASZ niemiec w j polskim da nam wszystko baco 89+ madry czleku zaczynam sie leczyc ale nie piegolkamy dla 15 latek co zabijaja ZYCIE • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnn , 15:39 05-07-2024 , 0% @~obserwator KTO RUSKU O NIEMCU PISZESZ-SZOLC PRZEPROSIL ZA MORD 6 MLN NASZ Polakow draniu opluwasz Polske cala • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wolny , 15:44 05-07-2024 , 0% @~MadaK Kobieto chyba upał na głowę ci padł. Wszechwiedząca.A teraz to jak jest. Z ulicy poobsadzali, każdy swoimi obsadza.Pokaż że jest inaczej.Nawet nie masz pojęcia gdzie , kto i jak . Wiesz to co możesz wiedzieć. Duża burza bez deszczu. Za 4 lata albo i wczesniej zmieni się władza i znowu bedzie plucie. aby odwrócić uwagę. .A Polacy głupi naród niech się kłuci.Najlepiej się rządzi jak naród jest skłucony. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Nooooooooo , 19:24 05-07-2024 , 100% Pokaż dokument! Ty tylko

Pitu pitu! Może chcesz odwrócić uwagę od swoich uczynków! Gdzie jest miliard z +++ No gdzie? Czyżby w gruzie??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Zuzanna , 14:33 06-07-2024 , - Mandat trzeba uchylić bo nie ma świętych krów a w tym wypadku koni. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Erwin , 20:14 06-07-2024 , - @~wonnnnnnnnnnnnn Jaki Pan Kaczyński Na Pana Trzeba Mieć Wygląd To Pospolita Łajza Oszust Oraz Złodziej Z Żoliborza • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wiesław , 07:21 05-07-2024 , 41% Jeszcze tylko pisiorki przegrają wybory prezydenckie i to złodziejskie towarzystwo się rozpadnie, bo Słońce Narodu nie utrzyma w ryzach swojej rozbestwionej gromadki tak jak w Małopolsce i na Podlasiu 😆😆😆 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Religia Tuskizm , 07:44 05-07-2024 , 53% @~Wiesław Jeszcze czasy sie zmienią i q.... platformiaki pójdą siedzieć. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ojoj , 08:06 05-07-2024 , 40% @~Wiesław Oj Emilek Emilek, w jakim ty swiecie zyjesz • zgłoś odpowiedz • oceń :

~8 przykazanie , amen , 08:19 05-07-2024 , 63% @~Religia Tuskizm NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE. Nie życz drugiemu co tobie niemiłe! Czasy zawsze się zmieniają! Teraz tak jest! Karma wraca i wróciła! I nie wściekają się! I „ Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.” • zgłoś odpowiedz • oceń :

~do zdrajcy z PIS , 09:18 05-07-2024 , 38% @~Religia Tuskizm za co. z PO nie twierdzą , że budzet jest ich jak to robili czarni PISozłodzieje • zgłoś odpowiedz • oceń :

~antykomuch , 09:19 05-07-2024 , 25% @~Religia Tuskizm widac zes złodziej chyba bo bronisz swoich • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Anen , 09:34 05-07-2024 , 43% @~antykomuch Żal złotej kuwety to płacze i złorzeczy! W imię ojca i .. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ANIU RATUJ , 11:13 05-07-2024 , 72% @~Wiesław czleku wybierz lepszego ale nie idiotow typu yusek trzasakowski czleku kto ci zaluje bus lepszym kto czleku mado istoto z rozumem czleku 100zl na 100dni i wygrywasz idioto porabany czleku hihi robisz z KURPI PISU PANA PREZYDENTA COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO • zgłoś odpowiedz • oceń :

~twuuuuuuuuuuuuuuuuu , 11:15 05-07-2024 , 50% @~do zdrajcy z PIS CZARNY TO TWOJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ UMUSL DRANIU swinio co dzien ublizacie pamietaj to boli MOCNO BOLI PORABANY CZLEKU TFUUUUUUUUUUUUUUUUUUtwuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Narko , 13:30 05-07-2024 , 50% @~Wiesław Teraz to już zaczynają krasc nikt ich już nie zatrzyma rudy wie co robi • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Gra warta świeczki , 14:03 05-07-2024 , 0% @~ANIU RATUJ Ciebie nikt nie przebije! Głupich nie sieją sami się rodzą! Startuj na urząd! Szansę masz! Jedną na 23851251!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnnnnn , 15:14 05-07-2024 , 50% @~Gra warta świeczki dzieki glupi tojas jestem ale POLSKI I KURPI NIE ZDRADZE NIE SPRZEDAM WONNNNNNNNNNNNNNwonnnnnnnnnnnnnn • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Prosto w oczy , 08:18 05-07-2024 , 20% PiS, PO jedno zło !!! Złodzieji i szkodnikow należy izolować w odpowiednich miejscach.Szczegolnymi szkodnikami są lewacy i ekoterrorystow w tym odjechane femo-morderczynie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Stań z otwartą przyłbicą , 08:23 05-07-2024 , 86% @~Prosto w oczy Ty tylko ty! Jedyny sprawiedliwy ! Ujawnij się! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~antek , 09:20 05-07-2024 , 25% @~Prosto w oczy jezyk faszysty z Konfederacji. PIS i konfederacja pracują dla Rosji • zgłoś odpowiedz • oceń :

~oj Antek , 09:40 05-07-2024 , 67% @~antek No tak. PIS spotkał się na molo w Sopocie z Putinem, pewnie z pisu mówili " nasz człowiek w Moskwie", PIS likwidował jednostki wojskowe na wschodzie Polski, PIS obniżał ilość wojska bo wojen już nie będzie, PIS stworzył linie obrony na Wiśle a reszta kraju do oddania. Radzę trochę obiektywizmu. Szkoda że Polakom nie chodzi o dobro swojego kraju tylko o obronę partii z pianą na ustach czy to będzie PIS , PO, Lewica czy tam inne. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnnnnnn , 11:18 05-07-2024 , 25% @~Prosto w oczy tys lepszy vco yuskamadra istote poruwnujesz z PAN KACZYNSKIM WON SWINIOOOOOOOOOOOOOO • zgłoś odpowiedz • oceń :

~😍 , 12:15 05-07-2024 , 34% @~oj Antek Oj Antek! Byłeś na molo w Sopocie i …… Pegasus zadziałał! Radzę trochę prawdy w w przekazie partyjnym! Nie bądź zabetonowany! Uchyl swoje okno na świat! Nie męcz Polaków swoją narracją! Pilnuj rodziny. Zadbaj o zdrowie! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnnnn , 15:17 05-07-2024 , 100% @~5x wygrales wygrales baco 8+ ublizajac klamiac fakniusujac ponizajac innych wygrales wonnnnnnnnnnn • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tylko nie kłam , 16:14 05-07-2024 , 50% @~wonnnnnnnnnnnnnnn Ucz się Jasiu ucz! Wężykiem podkreśl słowa które są ubliżające i te które są kłamstwem oraz te poniżające! Zrób to z całą starannością według objaśnień Słownika Języka Polskiego PWN. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Folwark zeierzęcy , 16:19 05-07-2024 , 0% @~wonnnnnnnnnnnnnnnnn Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka, potem znów na świnie i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim.” • zgłoś odpowiedz • oceń :

~? , 09:55 05-07-2024 , 0% Skoro wojt z Rzekunia mógł poświadczać nieprawdę ale niską szkodliwość spowodowała umorzenie to chyba tu jest jeszcze niższa szkodliwość społeczna ❤️ • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Benzyna PO 5.19 , 14:54 05-07-2024 , 50% Skoro POstKOmuchy takiej piany dostały na mój poprzedni wpis - to oznacza tyle że trafiłem w sedno. Obelgi możecie sobie darować, nigdy nie byłem związany z żadną partia. Ale w przeciwieństwie do lemingów otumanionych anty Polskimy mediami- mam mózg i myślę • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ANKA PIŹDZIANKA , 15:12 05-07-2024 , 63% @~Benzyna PO 5.19 Piany I sraczki to dostaniesz jak pół złodziejskiego PiSu za kratki wsadza 😂😂😂 nie ma nic gorszego niż wycieranie sobie gęby religia, narodem i innymi wartościami , a grabienie kasy w milionach i miliardach. Ale pisiorki są cwane , bo wystawia całą ferajnę Ziobry , a sami umyją rączki na koniec 😆😆😆 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~wonnnnnnnnnnnnnn , 15:15 05-07-2024 , 40% @~ANKA PIŹDZIANKA kto kogo kto zlodziejem draniu ublizac potrafisz baco 8+ draniu wygrales wiem ze wygrales jesters szczesliwy ze ORLEN POLECI NIE WIADOMO GDZIE swinie wonnnnnnnnnnnnn i lapy od POLSKI • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Miau miau coś ty kotku mi , 16:16 05-07-2024 , 0% @~wonnnnnnnnnnnnnn FS mówi ci to coś! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bez obelg , 19:21 05-07-2024 , 100% @~Benzyna PO 5.19 Zawsze byłeś związany z jakąś partią! Wiadomo jaką ! I nie są to jak je wyzywasz „postkomuchy”. Bo podobno masz mózg i myślisz! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Do nauki, do roboty… , 19:33 05-07-2024 , 100% @~wonnnnnnnnnnnnnn Miałeś wyróżnić obelgi kłamstwa wyrazy poniżające! I co? Nico! Ucz się Jasiu ucz! Wężykiem zaznacz! I zapamiętaj ! Nauka to potęgi klucz! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~8 lat , 08:39 06-07-2024 , 100% @~wonnnnnnnnnnnnnn Nie ubliżaj! Nie wyzywaj! Nie irytuj się! Musisz się pogodzić z tym za co się odpowiada! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ale maniana , 20:10 06-07-2024 , - Alebo jakiś zdolny haker włamał się do kompów prokuratury,



i trzeba znaleźć owcę ofiarną pod topór.

Bo jakże to by wyglądało, że do prokuratury wdarł się haker :) ?

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~ale maniana , 20:18 06-07-2024 , 0% Mało prawdopodobne, by świadomie w tych czasach ktokolwiek fałszował dokumenty i to w prokuraturze. • zgłoś odpowiedz • oceń :

