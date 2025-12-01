Kultura Kurpiowska w Ostrołęce: Wyjątkowe popołudnie z książką i śpiewem w Muzeum

REKLAMA

Już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia 2025 roku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce stanie się sercem regionalnej tradycji. Zapraszamy na „Popołudnie z kurpiowską książką, muzyką i tradycją” – bezpłatne wydarzenie, które łączy premierę ważnych publikacji o regionie ze wspólnym, tradycyjnym śpiewem.

Miłośnicy folkloru, gwary i historii regionu nie mogą tego przegapić. Organizatorzy przygotowali program, który zadowoli zarówno badaczy kultury, jak i osoby chcące po prostu poczuć ducha dawnych Kurpiów.

Muzyczna podróż i skarby literatury

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00. To doskonała okazja, aby spędzić niedzielne popołudnie w otoczeniu żywej kultury. Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne, które płynnie łączą naukę z praktyką artystyczną.

Program wydarzenia:

godz. 14.00 – Premiera monografii „Kurpie" Spotkanie otworzy promocja wyjątkowego wydawnictwa z prestiżowej serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. To gratka dla etnomuzykologów i pasjonatów, stanowiąca kompendium wiedzy o muzycznych korzeniach regionu. godz. 14.30 – Otwarte spotkanie śpiewacze Teoria ustąpi miejsca praktyce. Kurpiowska Wspólnota Pieśni poprowadzi otwarte warsztaty i wspólne śpiewanie. To moment, w którym każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił w tradycyjnym śpiewie białym i poczuć energię grupowego wykonania pieśni leśnych.

godz. 15.00 – Klasyka literatury w gwarze kurpiowskiej Na finał zaplanowano coś niezwykłego – promocję książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi" w tłumaczeniu na gwarę kurpiowską. To unikalna okazja, by posłuchać, jak znana wszystkim baśń brzmi w mowie naszych przodków.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wydarzenia w Muzeum Kultury Kurpiowskiej to nie tylko lekcje historii, ale przede wszystkim spotkania integrujące społeczność. Niedzielne popołudnie to szansa na bezpośredni kontakt z gwarą kurpiowską, która wciąż jest żywym elementem tożsamości mieszkańców Ostrołęki i okolic.

Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny, co czyni je dostępnym dla całych rodzin, seniorów oraz młodzieży zainteresowanej swoimi korzeniami.

Gdzie i kiedy?

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrołęki i gości z regionu:

Data: 7 grudnia 2025 r. (niedziela)

Godzina: Start o 14:00

Miejsce: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Plac gen. J. Bema 8, Ostrołęka

Wstęp: Wolny

Niech to niedzielne popołudnie będzie świętem kurpiowskiej dumy i tradycji. Do zobaczenia w Muzeum!