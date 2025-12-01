Kultura Kurpiowska w Ostrołęce: Wyjątkowe popołudnie z książką i śpiewem w Muzeum

Już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia 2025 roku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce stanie się sercem regionalnej tradycji. Zapraszamy na „Popołudnie z kurpiowską książką, muzyką i tradycją” – bezpłatne wydarzenie, które łączy premierę ważnych publikacji o regionie ze wspólnym, tradycyjnym śpiewem.
Miłośnicy folkloru, gwary i historii regionu nie mogą tego przegapić. Organizatorzy przygotowali program, który zadowoli zarówno badaczy kultury, jak i osoby chcące po prostu poczuć ducha dawnych Kurpiów.
Muzyczna podróż i skarby literatury
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00. To doskonała okazja, aby spędzić niedzielne popołudnie w otoczeniu żywej kultury. Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne, które płynnie łączą naukę z praktyką artystyczną.
Program wydarzenia:
- godz. 14.00 – Premiera monografii „Kurpie” Spotkanie otworzy promocja wyjątkowego wydawnictwa z prestiżowej serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. To gratka dla etnomuzykologów i pasjonatów, stanowiąca kompendium wiedzy o muzycznych korzeniach regionu.
- godz. 14.30 – Otwarte spotkanie śpiewacze Teoria ustąpi miejsca praktyce. Kurpiowska Wspólnota Pieśni poprowadzi otwarte warsztaty i wspólne śpiewanie. To moment, w którym każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił w tradycyjnym śpiewie białym i poczuć energię grupowego wykonania pieśni leśnych.
- godz. 15.00 – Klasyka literatury w gwarze kurpiowskiej Na finał zaplanowano coś niezwykłego – promocję książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” w tłumaczeniu na gwarę kurpiowską. To unikalna okazja, by posłuchać, jak znana wszystkim baśń brzmi w mowie naszych przodków.
Dlaczego warto wziąć udział?
Wydarzenia w Muzeum Kultury Kurpiowskiej to nie tylko lekcje historii, ale przede wszystkim spotkania integrujące społeczność. Niedzielne popołudnie to szansa na bezpośredni kontakt z gwarą kurpiowską, która wciąż jest żywym elementem tożsamości mieszkańców Ostrołęki i okolic.
Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny, co czyni je dostępnym dla całych rodzin, seniorów oraz młodzieży zainteresowanej swoimi korzeniami.
Gdzie i kiedy?
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrołęki i gości z regionu:
- Data: 7 grudnia 2025 r. (niedziela)
- Godzina: Start o 14:00
- Miejsce: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Plac gen. J. Bema 8, Ostrołęka
- Wstęp: Wolny
Niech to niedzielne popołudnie będzie świętem kurpiowskiej dumy i tradycji. Do zobaczenia w Muzeum!