Kurpie wystąpili przed Śląskiem!

fot. Szkoła Podstawowa w Kadzidlefot. Szkoła Podstawowa w Kadzidle
W niedzielę, 18 stycznia, w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbył się koncert Zespołu Śląsk. Obok występów wybitnych artystów, na scenie zaprezentowali się również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kadzidle, którzy wykonali kolędę kurpiowską "Scęśliwe Betlejem".

Na scenie wystąpili uczniowie młodszej i starszej grupy Koła Edukacji Regionalnej, którzy wykonali kolędę kurpiowską "Scęśliwe Betlejem". Występ został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność zgromadzoną w Hali Gołasia. To był wyjątkowy moment - młodzi wykonawcy z Kurpiowszczyzny dzielili scenę z jednym z najsławniejszych zespołów folklorystycznych w Polsce, Zespołem Śląsk.

Udział w wydarzeniu był nagrodą dla dzieci za ich dotychczasowe działania w zakresie kultywowania tradycji kurpiowskich w ramach działalności Koła Edukacji Regionalnej. To wyjątkowe wyróżnienie oraz cenne sceniczne doświadczenie, które na pewno zostanie w pamięci młodych wykonawców na długie lata.

Występ przed tak liczną publicznością, na jednej scenie z legendarnym Zespołem Śląsk, to wielki zaszczyt i dowód uznania dla pracy, jaką uczniowie wkładają w poznawanie i promowanie kurpiowskiej kultury.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kadzidle pokazuje, że kurpiowskie tradycje są nadal żywe i przekazywane kolejnym pokoleniom. Koło Edukacji Regionalnej wykonuje wspaniałą pracę, ucząc dzieci i młodzież szacunku do dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny.

Wasze opinie

~Ulka, 17:39 02-02-2026,   -
A pawel trebacz co nie potrafi dmuchać po cholerę tam?  
