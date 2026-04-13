Kurpiki 2025 wręczone! Wśród wyróżnionych nasza redakcja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za nami kolejna, wyjątkowa Gala Kurpików - jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie kurpiowskim. Tegoroczna edycja przyniosła nagrody dla osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do ochrony, promocji i kultywowania dziedzictwa Kurpiów. Wśród wyróżnionych, co uznajemy za ogromny zaszczyt, znalazła się również nasza redakcja!

Gala w Lelisie odbyła się pod Honorowym Patronatem m.in. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Łukasza Prokoryma – Marszałka Województwa Podlaskiego, Pawła Niewiadomskiego – Prezydenta Ostrołęki, a także starostów ostrołęckiego, łomżyńskiego i przasnyskiego. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów, działaczy społecznych, twórców ludowych oraz wszystkich tych, którym na sercu leży przyszłość kurpiowskiej tradycji.

Na scenie wystąpili Olga Stopińska, zepół WoWaKin oraz Kapela Tomasza Mielnickiego - wykonawcy, których muzyka doskonale oddaje ducha tej ziemi.

Kto odebrał Kurpiki?

Nagrody przyznano w kilku kategoriach. W kategorii Ochrona Dziedzictwa Kulturowego statuetki trafiły do aż trzech zasłużonych podmiotów. Towarzystwo Kurpiowskie Strzelec w Czarni obchodzi w tym roku 35-lecie działalności - przez dekady organizowało Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem, wydawało książki i płyty, a także sprawowało mecenat nad lokalnymi kapelami i kształciło muzykantów ludowych. Wyróżnienie odebrał prezes Witold Kuczyński.

Nagrodę otrzymał też Projekt Kurpie.pl - wolontaryjna inicjatywa Waldemara Chorążewicza i Doriana Olszewskiego, która stworzyła bazę danych genealogicznych obejmującą ponad 995 tysięcy indeksów dotyczących rodzin z Kurpiów Zielonych i Białych. Kurpika odebrał Dorian Olszewski.

Trzecia statuetka w tej kategorii powędrowała do Towarzystwa Krzewicieli Tradycji Kurpiowskich – założonego przez grupę nastolatków w wieku 16–19 lat, którzy renowują kapliczki, organizują wieczorki kurpiowskie i kultywują dawne zwyczaje, takie jak pusta noc.

W kategorii Promowanie Regionu Kurpika otrzymała posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska - rodowita Kurpianka, która świadomie i konsekwentnie promuje region w przestrzeni publicznej, zawsze występując w stroju kurpiowskim i mówiąc gwarą.

eOstrołęka z Kurpikiem!

Jesteśmy dumni, że możemy to napisać – Kurpika 2025 w kategorii Promowanie Regionu trafiła również do naszej redakcji, eOstrołęka.pl! Nagrodę odebrał redaktor naczelny Dariusz Płoski.

W uzasadnieniu kapituły podkreślono, że portal systematycznie, sprawnie i rzetelnie informuje o Ostrołęce i Kurpiach - nie tylko w wymiarze bieżących wydarzeń, ale też historii, kultury i atrakcji turystycznych regionu. Dziękujemy za to wyróżnienie i zapewniamy, że będzie ono dla nas motywacją do jeszcze lepszej pracy.

Pozostałe nagrody

Wśród innych laureatów znaleźli się:

Agnieszka Zielewicz (kategoria Talent) – fotograf, założycielka stowarzyszenia „Miód na serce", współtwórczyni Orkiestry Tradycyjnej „Gracyki", animatorka kultury kurpiowskiej.

(kategoria Talent) – fotograf, założycielka stowarzyszenia „Miód na serce", współtwórczyni Orkiestry Tradycyjnej „Gracyki", animatorka kultury kurpiowskiej. Elżbieta Parzych (Budzenie Tożsamości) – wieloletnia wójt gminy Zbójna, była starosta łomżyńska, działaczka śpiewająca i mówiąca po kurpiowsku, która dosłownie połączyła gminy mostem na rzece Szkwie.

(Budzenie Tożsamości) – wieloletnia wójt gminy Zbójna, była starosta łomżyńska, działaczka śpiewająca i mówiąca po kurpiowsku, która dosłownie połączyła gminy mostem na rzece Szkwie. Tomasz Mierzejek (Budzenie Tożsamości) – instruktor w myszynieckim centrum kultury, inicjator Cyfrowego Archiwum RCKK, autor publikacji i wystaw poświęconych regionowi.

(Budzenie Tożsamości) – instruktor w myszynieckim centrum kultury, inicjator Cyfrowego Archiwum RCKK, autor publikacji i wystaw poświęconych regionowi. Krystyna Opalach-Olender (Edukacja Regionalna) – nauczycielka, autorka widowisk dotyczących obrzędów kurpiowskich, członkini Rady Dialektu Kurpiowskiego.

W kategorii Działalność Publiczna nagrody odebrali: Mariusz Frankowski – Wojewoda Mazowiecki, od lat zaangażowany w rozwój regionu, Stefan Prusik – wójt gminy Lelis od 2014 roku, oraz Kazimierz Łoniewski - dokumentalista i działacz społeczny, wieloletni prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ostrołęce.

Kurpika za Twórczość Ludową otrzymała Zofia Drężek – hafciarka, twórczyni palm i kwiatów, mistrzyni warsztatów etnograficznych. W kategorii Nauka i Pióro wyróżniono dwoje badaczy: Sylwię Słojkowską-Affelską – etnolożkę i kuratorką wystaw z Puszczy Białej, oraz dr. Jacka Jackowskiego z Instytutu Sztuki PAN, redaktora opracowań poświęconych tradycjom kurpiowskim.