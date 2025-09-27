eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Kurpiowskie Grzybobranie 2025: Zebrano ponad 230 kg grzybów [WIDEO, ZDJĘCIA]

zdjecie 4226
zdjecie 4226
zdjecie 4226
zdjecie 4226
Posłuchaj

Za nami kolejna, już piąta edycja Kurpiowskiego Grzybobrania w Zalasiu. Wydarzenie, które przyciągnęło nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale także gości z Litwy, okazało się bardzo udane.

W ciągu zaledwie dwóch godzin aktywnego zbierania, wszyscy uczestnicy zebrali łącznie ponad 230 kg grzybów. Po "żniwach" przyszedł czas na ich ważenie i ogłoszenie wyników.

Wyniki konkursu

W kategorii indywidualnej:

  1. Weronika Trzcińska (I miejsce)

  2. Monika Prusinowska (II miejsce)

  3. Henryka Voitkevic (III miejsce)

W kategorii drużynowej najlepsze okazały się:

  1. Krembliai z Litwy (I miejsce) – Goście z Litwy wypadli rewelacyjnie!

  2. Pogromcy KGW Łyse (II miejsce)

  3. Leśni poszukiwacze (III miejsce)

Po emocjonującym konkursie na wszystkich czekała zasłużona uczta. Uczestnicy mogli posilić się pysznymi daniami, takimi jak grochówka, kiełbaski z grilla, potrawy z kociołka. Nie zabrakło też słodkości.

Materiał filmowy 1 :
Wasze opinie

~ostroxD, 15:30 27-09-2025,   34%
Piękna impreza sam zebrałem może z 3 albo 18 kg,jest moc 💪
~ostroxD, 15:32 27-09-2025,   34%
@~ostroxD Pani powiedziała że zebrałem 9 kg nie jest źle 🙂💪
~Minusy stawine, 17:01 27-09-2025,   -
Dla zabawy🤔
~WS, 20:33 27-09-2025,   50%
Włodzimierz Skalik

~Gis, 20:59 27-09-2025,   -
Super impreza
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
×