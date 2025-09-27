Za nami kolejna, już piąta edycja Kurpiowskiego Grzybobrania w Zalasiu. Wydarzenie, które przyciągnęło nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale także gości z Litwy, okazało się bardzo udane.
W ciągu zaledwie dwóch godzin aktywnego zbierania, wszyscy uczestnicy zebrali łącznie ponad 230 kg grzybów. Po "żniwach" przyszedł czas na ich ważenie i ogłoszenie wyników.
Wyniki konkursu
W kategorii indywidualnej:
Weronika Trzcińska (I miejsce)
Monika Prusinowska (II miejsce)
Henryka Voitkevic (III miejsce)
W kategorii drużynowej najlepsze okazały się:
Krembliai z Litwy (I miejsce) – Goście z Litwy wypadli rewelacyjnie!
Pogromcy KGW Łyse (II miejsce)
Leśni poszukiwacze (III miejsce)
Po emocjonującym konkursie na wszystkich czekała zasłużona uczta. Uczestnicy mogli posilić się pysznymi daniami, takimi jak grochówka, kiełbaski z grilla, potrawy z kociołka. Nie zabrakło też słodkości.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~ostroxD, 15:30 27-09-2025, 34%
Piękna impreza sam zebrałem może z 3 albo 18 kg,jest moc 💪
~ostroxD, 15:32 27-09-2025, 34%
@~ostroxD
Pani powiedziała że zebrałem 9 kg nie jest źle 🙂💪
~Minusy stawine, 17:01 27-09-2025, -
Dla zabawy🤔
~WS, 20:33 27-09-2025, 50%
Włodzimierz Skalik
Niestety, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę pomocową dla Ukraińców i tym samym uległ naciskom rządu oraz ukraińskiego lobby w Polsce. To nie jest przypadkowa decyzja, to świadomy akt poddaństwa wobec obcych interesów. Polacy płacą coraz wyższe podatki, zmagają się z kryzysem, a władza woli pompować miliardy w cudze potrzeby, zamiast chronić własnych obywateli. To pokazuje, że państwo polskie zostało zredukowane do roli bankomatu dla przybyszów, a prezydent staje się wykonawcą dyktatu lobbystów.
Wcześniej Nawrocki pozował w Nowym Jorku u boku przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, teraz bez wahania podpisuje ustawę gwarantującą kolejne przywileje Ukraińcom. To sekwencja działań, które nie mają nic wspólnego z polską racją stanu – to zdrada narodowych interesów, jawne działanie wbrew własnemu społeczeństwu. Rząd i prezydent nie bronią już Polaków, lecz reprezentują cudze żądania. To jest prawdziwe oblicze tej władzy – posłuszeństwo wobec obcych, a pogarda wobec własnego narodu.
~Gis, 20:59 27-09-2025, -
Super impreza
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.