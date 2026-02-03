Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne – tradycja, która łączy pokolenia

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu kulturalnym regionu. Jako jedyna stała impreza folklorystyczna w mieście, od wielu lat stanowi ważne miejsce spotkań dla miłośników tradycyjnej muzyki i śpiewu kurpiowskiego.

Przegląd, który gromadzi setki uczestników

Co roku w przeglądzie bierze udział około 250 osób z terenu całej Kurpiowszczyzny. Na scenę wychodzą soliści, grupy śpiewacze oraz muzycy ludowi, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków regionu. Wśród uczestników są Kurpie z Czarni, Myszyńca, Kadzidła i Baranowa, przedstawiciele Zbójnej i Nowogrodu, reprezentanci Puszczy Białej oraz artyści z Rozóg i Szczytna. Co istotne, impreza przyciąga również tych, którzy mimo zamieszkiwania w innych regionach Polski, wciąż czują głęboką więź ze swoimi kurpiowskimi korzeniami.

Szczególną radością organizatorów jest udział dzieci w Prezentacjach. Młode pokolenie stanowi nadzieję na kontynuację bogactwa tradycji kurpiowskiej i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

Rywalizacja o najwyższe uznanie

Występy uczestników ocenia profesjonalna komisja, która przyznaje nagrody w pięciu kategoriach: śpiew solowy, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w tradycyjnym składzie, instrumentaliści oraz kategoria Duży - Mały (Mistrz-Uczeń). Ta ostatnia kategoria jest szczególnie wartościowa, podkreślając znaczenie przekazywania wiedzy i umiejętności między pokoleniami.

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne pełnią również rolę eliminacji do prestiżowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Jury kwalifikuje najlepszych wykonawców, dając im szansę zaprezentowania kurpiowskiej kultury na forum ogólnopolskim.

42. edycja już wkrótce

Kolejna, 42. edycja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych odbędzie się 12 kwietnia 2026 roku. To doskonała okazja, by usłyszeć autentyczny śpiew kurpiowski, zobaczyć tradycyjne kapele i poczuć ducha regionu, który wciąż tętni życiem dzięki zaangażowaniu jego mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich miłośników folklorystycznej muzyki do wzięcia udziału w tym wyjątkowym święcie kurpiowskiej kultury!