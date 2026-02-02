eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kwalifikacja wojskowa 2026 ruszyła w Ostrołęce. "Stawiennictwo obowiązkowe"

zdjecie 6589
fot. WCR Ostrołękafot. WCR Ostrołęka
Posłuchaj

W poniedziałek ruszyła kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce. Kwalifikację rozpoczęto od Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Ostrołęce, gdzie wzywani są mieszkańcy Powiatu Ostrołęckiego.

WCR przypomina: stawiennictwo jest obowiązkowe, ale kwalifikacja to nie mobilizacja.

Kwalifikacja wojskowa 2026. Co zabrać ze sobą?

Wojskowe Centrum Rekrutacji przypomina, aby na kwalifikację wojskową zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (na przykład aplikacja mObywatel), dokument potwierdzający wykształcenie - zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły.

Należy również zabrać posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia, na przykład prawo jazdy czy certyfikaty językowe, a także posiadaną dokumentację medyczną niezbędną do określenia zdolności do służby wojskowej.

WCR podkreśla: stawiennictwo jest obowiązkowe. Osoby, które otrzymały wezwanie na kwalifikację wojskową, muszą się stawić w wyznaczonym terminie. Niestawiennictwo jest wykroczeniem i może skutkować karą grzywny lub przymusowym doprowadzeniem przez policję.

To nie mobilizacja!

Wojskowe Centrum Rekrutacji wyraźnie zaznacza: kwalifikacja to nie mobilizacja. To rutynowe postępowanie mające na celu ustalenie zdolności do służby wojskowej osób w wieku poborowym. Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie i jest obowiązkiem każdego obywatela.

Na kwalifikację wojskową są wzywani mężczyźni urodzeni w 2007 roku, mężczyźni z roczników 2002-2006 bez ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby czasowo niezdolne w latach 2024-2025, kobiety urodzone w latach 1999-2007 z kwalifikacjami przydatnymi dla wojska lub pobierające naukę w szkołach o kierunkach przydatnych dla obronności, ochotnicy od 18 roku życia oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej do 60 roku życia bez ustalonej kategorii zdolności.

Wasze opinie

~Ciotka Teodozja, 20:48 02-02-2026,   100%

Czy kobiety, rocznik 1951, też podlegają kwalifikacji wojskowej?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Raczej, 21:00 02-02-2026,   100%
@~Ciotka Teodozja dyskwalifikacji. :D
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Koko, 21:01 02-02-2026,   67%
Kolega pyta
Dalej trzeba majtki zdejmować i tyłek wypinać czy już z tego zrezygnowano  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Offiser, 23:22 02-02-2026,   -
@~Koko Oczywiście, że tak,z niczego nie zrezygnowano..patykiem penisa unoszą do góry oraz paluchem w rękawiczkach grzebią w odbycie ,nic się w armii nie zmieniło.. wszystko pod pozorem czy nie masz platfusa czyli jak dawniej.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~zzz, 23:18 02-02-2026,   -
A Mi to lotto..........
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
