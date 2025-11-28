Laureaci I Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych. Wielki sukces wydarzenia organizowanego przez Szkołę w Grabówku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawdziwe tłumy, wzruszające wykonania i trudne decyzje jury. Tak w skrócie można opisać finał I Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Grabówku, a uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w auli Gminnego Ośrodka Kultury.
Wydarzenie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony lokalnej społeczności. Do wokalno-patriotycznych zmagań zgłosiło się około stu uczestników. Taka frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów, dowodząc, że pieśń patriotyczna jest wciąż żywa i ważna dla młodego pokolenia w gminie Olszewo-Borki.
Rekordowe zainteresowanie i wysoki poziom artystyczny
Ilość zgłoszeń to nie jedyny sukces I edycji konkursu. Jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ poziom prezentowany przez uczestników był znakomity. Młodzi artyści zachwycali nie tylko talentem wokalnym, ale także interpretacją i zaangażowaniem emocjonalnym.
Wybór nie był łatwy, ponieważ każdy z uczestników prezentował znakomity poziom i zachwycał talentem. Ostatecznie jednak jury konkursowe musiało wyłonić najlepszych.
Uroczysta gala w Gminnym Ośrodku Kultury
Zwycięzców w każdej z trzech kategorii wiekowych poznaliśmy podczas uroczystego koncertu galowego. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki, Krzysztofa Gralę, który objął wydarzenie swoim patronatem.
Organizatorzy przyznali również nagrodę specjalną ufundowaną przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych (patrona honorowego konkursu). Nagrodą jest dzień atrakcji w muzeum. Trafiła ona do klasy III ze Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach za zgłoszenie największej liczby uczestników, co jest pięknym świadectwem integracji i wspólnego ducha patriotyzmu.
Wyniki I Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych – lista laureatów
Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki konkursu z podziałem na kategorie wiekowe.
- Kategoria: Przedszkola
- Najmłodsi uczestnicy dostarczyli wielu wzruszeń. Oto nagrodzeni:
- I miejsce: Zofia Święcicka (Przedszkole w Olszewie-Borkach)
- II miejsce: Róża Zych, Nadia i Zuzia Bastek (Przedszkole w Grabówku)
- III miejsce: Lena Białczak, Alicja Zembrzucka, Maja Suchowiecka (Przedszkole w Nowej Wsi)
- Kategoria: Klasy I – III
- W grupie wczesnoszkolnej triumfowali uczniowie z Antoń, Nowej Wsi i Olszewa-Borek:
- I miejsce: Wiktoria i Nikola Prusińskie (Szkoła Podstawowa w Antoniach)
- II miejsce: Zofia Karolina Szczepanek (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi)
- III miejsce: Maja Turek, Milena Brzozowska, Julia Ogniewska (Szkoła Podstawowa w Antoniach)
- Klasy IV-VIII:
Wśród najstarszych uczestników najlepsi okazali się:
I miejsce ex aequo :Mikołaj Pojawa (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi), Alicja Trzcińska (Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach)
II miejsce:Felicja Popowska (Szkoła Podstawowa w Grabówku)
III miejsce: Alicja Głażewska (Szkoła Podstawowa w Przystani)
Konkurs przygotowały:
- Ewelina Piersa - dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabówku
- Anna Monika Grzyb
- Dorota Topa
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom. Sukces pierwszej edycji pozwala mieć nadzieję, że Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznych na stałe wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych regionu.