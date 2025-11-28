eOstroleka.pl
Laureaci I Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych. Wielki sukces wydarzenia organizowanego przez Szkołę w Grabówku [WIDEO, ZDJĘCIA]

fot. eOstrołęka.plfot. eOstrołęka.pl
Prawdziwe tłumy, wzruszające wykonania i trudne decyzje jury. Tak w skrócie można opisać finał I Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Grabówku, a uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w auli Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydarzenie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony lokalnej społeczności. Do wokalno-patriotycznych zmagań zgłosiło się około stu uczestników. Taka frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów, dowodząc, że pieśń patriotyczna jest wciąż żywa i ważna dla młodego pokolenia w gminie Olszewo-Borki.

Rekordowe zainteresowanie i wysoki poziom artystyczny

Ilość zgłoszeń to nie jedyny sukces I edycji konkursu. Jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ poziom prezentowany przez uczestników był znakomity. Młodzi artyści zachwycali nie tylko talentem wokalnym, ale także interpretacją i zaangażowaniem emocjonalnym.

Wybór nie był łatwy, ponieważ każdy z uczestników prezentował znakomity poziom i zachwycał talentem. Ostatecznie jednak jury konkursowe musiało wyłonić najlepszych.

Uroczysta gala w Gminnym Ośrodku Kultury

Zwycięzców w każdej z trzech kategorii wiekowych poznaliśmy podczas uroczystego koncertu galowego. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki, Krzysztofa Gralę, który objął wydarzenie swoim patronatem.

Organizatorzy przyznali również nagrodę specjalną ufundowaną przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych (patrona honorowego konkursu). Nagrodą jest dzień atrakcji w muzeum. Trafiła ona do klasy III ze Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach za zgłoszenie największej liczby uczestników, co jest pięknym świadectwem integracji i wspólnego ducha patriotyzmu.

Wyniki I Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych – lista laureatów

Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki konkursu z podziałem na kategorie wiekowe.

  • Kategoria: Przedszkola
    • Najmłodsi uczestnicy dostarczyli wielu wzruszeń. Oto nagrodzeni:
      • I miejsce: Zofia Święcicka (Przedszkole w Olszewie-Borkach)
      • II miejsce: Róża Zych, Nadia i Zuzia Bastek (Przedszkole w Grabówku)
      • III miejsce: Lena Białczak, Alicja Zembrzucka, Maja Suchowiecka (Przedszkole w Nowej Wsi)
  • Kategoria: Klasy I – III
    • W grupie wczesnoszkolnej triumfowali uczniowie z Antoń, Nowej Wsi i Olszewa-Borek:
      • I miejsce: Wiktoria i Nikola Prusińskie (Szkoła Podstawowa w Antoniach)
      • II miejsce: Zofia Karolina Szczepanek (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi)
      • III miejsce: Maja Turek, Milena Brzozowska, Julia Ogniewska (Szkoła Podstawowa w Antoniach)
    • Klasy IV-VIII:
      Wśród najstarszych uczestników najlepsi okazali się:
      I miejsce ex aequo :Mikołaj Pojawa (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi), Alicja Trzcińska (Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach)
      II miejsce:Felicja Popowska (Szkoła Podstawowa w Grabówku)
      III miejsce: Alicja Głażewska (Szkoła Podstawowa w Przystani)

Konkurs przygotowały: 

  • Ewelina Piersa - dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabówku
  • Anna Monika Grzyb
  • Dorota Topa

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom. Sukces pierwszej edycji pozwala mieć nadzieję, że Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznych na stałe wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych regionu.

