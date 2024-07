Letni grill – 5 potraw, które przygotujesz z grillami gazowymi Napoleon

Szukasz inspiracji na letnie grillowanie? Poznaj 5 potraw, które przygotujesz z grillami gazowymi Napoleon. Pyszne i zróżnicowane dania z pewnością zaskoczą Twoich gości doskonałym smakiem. Dzięki naszym wskazówkom, dowiesz się jak prosto i szybko przygotować je na ruszcie oraz jakie akcesoria będą w tym pomocne.

5 pomysłów na potrawy z grilla gazowego Napoleon

Goście w drodze, a Ty nie wiesz co przygotować na swoim ruszcie? Grillowanie daje ogromne możliwości kulinarne! Możemy upiec soczyste steki, aromatyczne kiełbaski, pyszne warzywa z grilla, a nawet wegańskie burgery. Każdy znajdzie coś dla siebie! Wystarczą odpowiednie akcesoria i dobrej jakości składniki, a grillowanie nigdy nie będzie nudne. Eksperymentuj z różnymi przepisami i znajdź swoje ulubione potrawy. Jeśli szukasz dobrego grilla – postaw na markę Napoleon i zobacz najlepsze modele: https://decofire.pl/grill-ogrodowy/gazowy/napoleon

Kurczak z rożna w marynacie czosnkowej

Pieczony kurczak to łatwe i satysfakcjonujące danie, które idealnie nadaje się na grilla, a do tego jest smaczne i sycące. Do jego wykonania przyda się rożen obrotowy, który umożliwi równomierne opiekanie mięsa.

Składniki:

kurczak (max 1,5 kg)

1 l wody

1 łyżka soli

1 opakowanie czosnku suszonego

Marynata:

3 łyżki oleju

2 łyżki miodu

1 łyżka czosnku suszonego

2 łyżki posiekanego świeżego tymianku

Przygotowanie:

Przygotowujemy zalewę – wodę, czosnek suszony, sól mieszamy i pozostawiamy w niej kurczaka na całą noc. Przed grillowaniem osuszamy delikatnie mięso i przechodzimy do wykonania marynaty. W miseczce łączymy olej rzepakowy, czosnek, miód i posiekany tymianek. Całość mieszamy. Kurczaka nacieramy połową marynaty, a resztę odkładamy do polewania mięsa w trakcie grillowania. Mięso montujemy na rożen do grilla – z obu stron umieszczając kolce, aby przytrzymywały kurczaka podczas grillowania. Pod kurczakiem układamy miskę, aby zbierał się w niej wytopiony tłuszcz i woda. Temperaturę na grillu ustawiamy na 160-180°C. Tak przygotowanego kurczaka grillujemy przez 2 godziny. Kurczak powinien być w czasie grillowania polewany wytopionym tłuszczem, aby zachował odpowiednią wilgotność. Mięso powinno mieć w środku temperaturę 85°C.

Grillowane warzywa – ziemniaki Hasselback

Warzywa z rusztu to zdrowy i pyszny dodatek do każdego grilla. Papryka, cukinia, bakłażan i cebula to tylko niektóre z warzyw, które doskonale nadają się do grillowania. Wypróbuj je z różnymi marynatami i sosami, aby uzyskać nowe smaki lub przygotuj obłędne ziemniaki Hasselback..

Składniki:

ziemniaki

masło

tymianek

czosnek

sól

pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki myjemy i nacinamy je głęboko. Możemy wykorzystać do tego drewniane łyżki lub pałeczki, uważając, aby nie przekroić ziemniaka do końca. Masło rozpuszczamy z tymiankiem i czosnkiem. Grill rozgrzewamy do 160°C. Ziemniaki układamy na patelni i obkładamy je gałązkami tymianku. Całość polewamy rozpuszczonym masłem i przyprawiamy solą oraz pieprzem. Po 20 minutach ponownie polewamy je masłem i przyprawami. Ziemniaki zdejmujemy z rusztu i przekładamy na talerz.

Włoska pizza z grilla

Pizza z grilla to świetna alternatywa dla tradycyjnej pizzy z piekarnika. Ciasto do pizzy można kupić gotowe lub przygotować je zgodnie z naszym przepisem. Nałóż swoje ulubione składniki na ciasto i piecz je na grillu gazowym Napoleon, aż ser się roztopi, a ciasto się zarumieni.

Składniki na ciasto do pizzy:

14,5 g świeżych drożdży

600 ml wody (na 1 kg mąki)

cukier (szczypta)

1 kg mąki 20 g soli (2% do ilości mąki)

Dodatki do pizzy (ilość według uznania):

passata pomidorowa

biała mozarella

żółta mozarella tarta

plastry chorizo

rukola

szynka parmeńska

Wykonanie:

Rozpuszczamy drożdże z cukrem w części wody (600 ml na 1 kg mąki). Następnie dodajemy resztę wody, mieszamy, i dodajemy stopniowo mąkę, cały czas mieszając. Dodajemy sól i wyrabiamy ciasto przez 10 minut. Masę formujemy w formie kuli, wstawiamy do miski, przykrywamy i odstawiamy na 30-40 minut. Ciasto dzielimy na 8-10 części, formujemy kulki i odstawiamy na 20 minut. Przechodzimy do rozgrzania grilla, rozkręcając maksymalnie zewnętrzne pokrętła. Rozciągamy ciasto, nakładamy passatę pomidorową, mozzarellę i chorizo. Pizzę pieczemy na kamieniu do pizzy w grillu rozgrzanym do 300°C przez 3 minuty. Po upieczeniu dodajemy rukolę i szynkę parmeńską.

Ryby i owoce morza – halibut i pstrąg łososiowy z grilla

Ryby i owoce morza to zdrowa i lekkostrawna opcja na grilla. Do ich grillowania, używaj delikatnego ciepła i uważaj, aby ich nie przepiec. W naszym przepisie przygotowaliśmy dwie znane i lubiane ryby – halibuta i pstrąga łososiowego z grilla.

Składniki:

filet pstrąga łososiowego

kawałek halibuta (3 cm grubości)

50 g soli morskiej

1 pęczek koperku

Przygotowanie:

Ryby oprószamy solą i posiekanym koperkiem. Zostawiamy na 10 minut. Po tym czasie opłukujemy je wodą, osuszamy i delikatnie posypujemy koperkiem. Ryby należy grillować w 200°C przez około 20 minut. Halibuta i pstrąga łososiowego z grilla podawaj z masłem i cytryną.

Idealne burgery – burger po góralsku

Burgery to pozycja obowiązkowa na liście dań z grilla! To idealna propozycja na letnie spotkanie z przyjaciółmi i rodziną. Grillowane burgery są soczyste, aromatyczne i łatwe do przygotowania, a do tego można je dowolnie modyfikować, dodając ulubione składniki – nasza propozycja to oscypek.

Składniki:

800 g wołowiny

200 g łoju

3 bułki

4 oscypki

50 g rukoli

100 g pomidorów suszonych

1 cebula

1 garść pietruszki zielonej

50 g parmezanu

majonez (4 łyżki majonezu do posmarowania bułek)

ketchup

oliwa z oliwek (opcjonalnie, gdyby mięso wyszło zbyt suche)

1/2 opakowania wiórków jabłkowych

Przygotowanie:

By przygotować burgera z grilla po góralsku, najpierw rozgrzewamy grill do 200°C. Pół opakowania wiórków jabłkowych moczymy przez godzinę w wodzie, a następnie umieszczamy w stalowym pojemniku do wędzenia na grillu. Ponownie rozgrzewamy grill do 200°C. Cztery oscypki wędzone układamy na 5 minut na górnej półce grilla gazowego. Wołowinę mieszamy z łojem wołowym w proporcji 20% łoju do 80% mięsa. Dodajemy posiekane suszone pomidory, surową cebulę, świeżą pietruszkę i starty parmezan. Jeśli mięso jest zbyt suche, dodajemy oliwę z oliwek.

Z mieszanki formujemy burgery i doprawiamy je solą oraz pieprzem. Rozgrzewamy grill gazowy do 300°C i grillujemy burgery po 4 minuty z każdej strony metodą bezpośrednią pod zamkniętą pokrywą. Bułki kroimy na pół, smarujemy majonezem i grillujemy przez minutę. Oscypki kroimy na mniejsze kawałki i układamy na burgerach, grillując je jeszcze przez 1 minutę. Przypieczone bułki smarujemy ketchupem i majonezem, układamy na nich mięso z oscypkiem, posypujemy rukolą i solą. Burger z grilla po góralsku jest gotowy.

Grillowanie dobre na każdą okazję z Napoleonem

Szukasz pomysłu na wyjątkowe przyjęcie, urodziny lub rocznicę? A może chcesz zorganizować integrację firmową w luźnej atmosferze? Postaw na grilla!

Grille gazowe Napoleon charakteryzują się wysoką jakością wykonania i nowoczesnymi rozwiązaniami, które spełniają wymagania najbardziej wymagających użytkowników.

Nasze propozycje to grill gazowy Napoleon Freestyle 425 w kolorze grafitowo-szarym – doskonały wybór dla tych, którzy cenią jakość i funkcjonalność. Jego ergonomiczny design z praktycznymi kółkami umożliwia łatwe przemieszczanie, a składane półki boczne oszczędzają miejsce w trakcie przechowywania. Wyposażony w nowoczesny termometr Accu-Probe, pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury. Cztery palniki o mocy 13,6 kW równomiernie rozgrzewają ruszt, zapewniając doskonałe rezultaty grillowania. System zapłonu Jetfire umożliwia szybkie uruchomienie, a pokrętła ułatwiają dostosowanie pracy grilla.

Zachęcamy również do obejrzenia materiału przygotowanego przez eksperta grillowego Decofire:

Inną propozycją jest model grilla gazowego Napoleon Legend 425 z czterema palnikami o mocy łącznej 13,6 kW. Ergonomiczne pokrętła umożliwiają precyzyjną kontrolę przepływu gazu, a system zapłonu Jetfire zapewnia szybkie rozgrzewanie żeliwnego rusztu Wave o powierzchni 60 x 45 cm. W tym modelu znajdziemy również wbudowany termometr Accu-Probe, który umożliwia łatwe monitorowanie temperatury. Grill jest wyposażony w składane półki boczne, haczyki na akcesoria, otwieracz do butelek oraz kółka dla łatwego transportu. Model Legend 425 to wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników, ceniących komfort i funkcjonalność podczas grillowania.

