Listy PiS. Znamy "jedynkę" w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Ogłosił ją prezes Kaczyński

Wypowiadając się o Czartoryskim, Czerwińska powiedziała, że w jego przypadku "toczy się sprawa". - My nie wiemy, jaki będzie finał tej sprawy. Nic na ten temat nie wiemy, bo nie możemy tego wiedzieć. Pan poseł formułował oczekiwania wobec szefostwa partii, klubu, aby te sprawy omawiać. Niestety politycy nie mogą ingerować w niezależne postępowania - powiedziała. Nie chciała wyjaśnić, o jakiej sprawie się wypowiada. W niedzielnym wydaniu "Faktów po Faktach" Arkadiusz Czartoryski został zapytany o słowa rzeczniczki PiS w jego sprawie. - Nie ma żadnych zarzutów, nikt mnie nie przesłuchiwał, nikt nie wysyłał do mnie pism z wezwaniem na przesłuchanie - zapewnił. "Jedynym kontaktem z klubem przy ustawach jest SMS" - Skoro pani Anita Czerwińska, będąca posłanką i rzeczniczką, wie lepiej, że mam jakąś sprawę, to należy się zapytać, gdzie my jesteśmy, skoro lepiej wie koleżanka posłanka, że jest jakaś sprawa - mówił. - To jest też świat, w którym żyjemy - skomentował. Czartoryski powiedział, że nie wie, o co chodziło Czerwińskiej. - Dla mnie to wystąpienie było dziwne - ocenił. - Myśmy na swojej konferencji poruszyli bardzo wiele rzeczy, które dotyczą Polaków - przypomniał. Dyskusje w klubie PiS Poseł został zapytany, czy ważne sprawy poddawane są pod dyskusje w klubie. Wymieniono między innymi o ustawy w sprawie wynagrodzenia pielęgniarek i Polski Ład. - Dyskusji w klubie na ten temat nie ma, przynajmniej od kilku lat. Jedynym kontaktem z klubem przy ustawach jest SMS, że obowiązuje dyscyplina obecności i głosowań - mówił. - A przecież w klubie Prawa i Sprawiedliwości jest ogromna rzesza niezwykle wartościowych osób, których droga życiowa i ogromne doświadczenie mogłyby być wykorzystane - zwrócił uwagę. - Myślę, że coś złego się wydarzyło, bo pamiętam czasy sprzed kilku lat, kiedy klub spotykał się nie tylko jako cały klub, ale na przykład województwami. Ta dyskusja jednak na temat trudnych ustaw była. Natomiast prowadzenie spraw za pomocą żelaznej dyscypliny często na zewnątrz wygląda jako jedność, ale wewnątrz powoduje ogromne rozgoryczenie - przyznał. Poseł zauważył, że jest już poza klubem PiS, a w kole "Wybór Polska". - Myślę, że jestem w gronie tych osób, które uważają, że debata publiczna powinna z powrotem przenieść się z siedzib do Parlamentu, z siedzib wielkich partii politycznych. Tego od kilku lat brakuje w Polsce - stwierdził.

