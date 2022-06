LOGISTYKA – nowe studia w Wyższej Szkole Agrobiznesu  w Łomży

Logistyk - atrakcyjny zawód – studia w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

Pierwszym krokiem do uzyskania satysfakcjonującej pracy jest wybór studiów. Należy kierować się potrzebami rynku pracy i możliwością znalezienia zatrudnienia po ich zakończeniu. Analiza rynku pracy wskazuje, że ukończenie studiów na kierunku Logistyka to bardzo dobra inwestycja w siebie. Branża potrzebuje nie tylko pracowników do najprostszych prac, ale przede wszystkim dobrze przygotowanych inżynierów, którzy mogą liczyć nie tylko na wysokie zarobki, ale również na możliwość rozwoju zawodowego. Warto zatem podjąć studia I stopnia na kierunku Logistyka, które oferuje Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (https://wsa.edu.pl/rekrutacja/). W ramach kierunku Uczelnia oferuje trzy atrakcyjne specjalności: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Logistyka Transportu i Logistyka Biznesu. Kadra praktyków i naukowców z wielu krajowych ośrodków oraz możliwość praktyk zagranicznych to gwarancja solidnego przygotowania do pracy w branży i podstawa do rozwijania kariery zawodowej.

Praca i wynagrodzenia w logistyce

Analiza ogólnopolskich portali z ofertami pracy wskazuje na duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki. Tylko w 4 popularnych portalach aktualnie znajduje się ponad 7000 ofert pracy.

Branża logistyczna to również stabilne i wysokie zarobki. Zróżnicowane są ze względu na stanowisko oraz region. Liczby mówią jednak same za siebie. Jak wynika z danych zamieszczonych w portalu https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/ile-zarabia-logistyk/ poziom wynagrodzeń logistyków zależy m.in. od doświadczenia. Początkujący pracownik zarabia przeciętnie 3900 zł brutto, a specjalista ds. logistyki z kilkuletnim stażem - 5600 zł brutto. Co drugi doświadczony pracownik zarabia ponad 6600 zł brutto. Specjaliści ds. logistyki otrzymywali również korzyści pozapłacowe, takie jak: prywatna opieka medyczna (42%), dofinansowanie zajęć sportowych (39%), ubezpieczenie na życie (26%)

oraz świadczenia socjalne. 15% zatrudnionych mogło liczyć na regularne, comiesięczne premie.

Wytrwałość w branży się opłaca. Menadżer łańcucha dostaw to stanowisko, na którym połowa pracujących zarabia ponad 14 000 zł miesięcznie i otrzymuje dodatkowe korzyści pozapłacowe takie jak służbowy telefon do celów prywatnych, dostęp do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie zajęć sportowych i ubezpieczenie na życie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, Wyższa Szkoła Agrobiznesu prowadzi właśnie nabór na studia – inżynier logistyki. Zapisy (https://wsa.edu.pl/rekrutacja/) potrwają do końca września, a pierwsi studenci rozpoczną naukę już w październiku 2022 roku.

Artykuł sponsorowany.