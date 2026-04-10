Magia niemego kina w Kadzidle: „Pan Tadeusz” z 1928 roku z muzyką na żywo

REKLAMA

REKLAMA

Z okazji nadchodzącego Święta Konstytucji 3 Maja, Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle przygotowało dla mieszkańców regionu wydarzenie o wyjątkowej skali artystycznej. Już 30 kwietnia sala widowiskowa zamieni się w staromodne kino, by gościć pierwszą w historii polskiej kinematografii ekranizację narodowej epopei Adama Mickiewicza.

Film „Pan Tadeusz” w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego to perła polskiego kina niemego. Produkcja z 1928 roku, zrealizowana z ogromnym jak na tamte czasy rozmachem, do dziś zachwyca dbałością o detale i wiernością literackiemu pierwowzorowi. Przez lata uważany za zaginiony, film powraca teraz w pełnej krasie, oferując widzom podróż w czasie do początków dziesiątej muzy.

Projekcja w Kadzidle nie będzie zwykłym seansem. Niepowtarzalny klimat widowiska zbuduje Marcin Pukaluk, który do obrazu wykona autorską muzykę na żywo. Połączenie archiwalnych kadrów z dynamicznym, współczesnym brzmieniem instrumentów nada dziełu nową głębię i pozwoli publiczności poczuć emocje towarzyszące bohaterom Mickiewicza w sposób dotąd niespotykany.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00. Ze względu na unikalny charakter pokazu oraz patriotyczną okazję, organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania. Chociaż wstęp na pokaz jest bezpłatny, obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je odebrać osobiście w siedzibie Centrum Kultury Kurpiowskiej już od wtorku, 14 kwietnia 2026 roku.

To wyjątkowa okazja, by w gronie znajomych i rodziny celebrować polską kulturę, poczuć magię niemego kina i w nieszablonowy sposób rozpocząć obchody majowych świąt narodowych.