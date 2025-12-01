eOstroleka.pl
Magia Świąt w Olszewie-Borkach! Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 – sprawdź program

Już 7 grudnia 2025 roku parking przy Gminnym Ośrodku Kultury w Olszewie-Borkach zamieni się w tętniącą życiem świąteczną krainę. Wójt Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna oraz GOK serdecznie zapraszają mieszkańców i gości na tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie m.in. spotkanie ze Świętym Mikołajem, żywa zagroda, koncerty i strefa lokalnych smaków.

Grudzień to czas oczekiwania, ciepła i wspólnego świętowania. Tradycyjnie już, Gmina Olszewo-Borki przygotowuje dla swoich mieszkańców wydarzenie, które pozwoli poczuć wyjątkową atmosferę nadchodzących świąt. Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko okazja do zakupu rękodzieła czy spróbowania regionalnych potraw, ale przede wszystkim bogaty program artystyczny i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.

Atrakcje dla dzieci: Mikołaj i żywa zagroda

Organizatorzy zadbali o to, by najmłodsi uczestnicy zapamiętali ten dzień na długo. Już o 14:15 rozpocznie się spotkanie ze Świętym Mikołajem, po którym dzieci będą mogły wziąć udział w świątecznych animacjach oraz osobiście spotkać się z gościem z Laponii.

Prawdziwym hitem tegorocznej edycji zapowiada się otwarcie żywej zagrody świątecznej, które zaplanowano na godzinę 15:00. To doskonała okazja do obcowania ze zwierzętami w bożonarodzeniowej scenerii.

Muzyka i tradycja: Rozświetlenie choinki

Jarmark to również uczta dla ducha. Na scenie zaprezentują się lokalni artyści. O 15:30 wystąpi zespół wokalny Sound of Borki, a w późniejszych godzinach usłyszymy recitale Aleksandry Zyśk oraz Natalii Bakiery.

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie uroczyste rozświetlenie choinki o godzinie 16:00, które symbolicznie wprowadzi Gminę Olszewo-Borki w okres świąteczny. Nie zabraknie również konkursu wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia z nagrodami.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Olszewie-Borkach 2025 – Harmonogram godzinowy:

Impreza odbędzie się 7 grudnia (niedziela) na parkingu GOK. Poniżej szczegółowy plan wydarzenia:

  • 13:00 – Otwarcie Jarmarku i Strefy Smaków
  • 14:00 – Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Olszewo-Borki
  • 14:15 – Magiczne przybycie Świętego Mikołaja
  • 14:20 – Świąteczne animacje dla dzieci
  • 14:30 – Spotkanie ze Świętym Mikołajem
  • 15:00 – Otwarcie Żywej zagrody świątecznej
  • 15:30 – Występ zespołu wokalnego Sound of Borki
  • 16:00 – Uroczyste rozświetlenie choinki
  • 16:15 – Wręczenie nagród
  • 16:30 – Występ Aleksandry Zyśk
  • 16:50 – Konkurs wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
  • 17:00 – Występ Natalii Bakiery

Dlaczego warto przyjść?

Jarmark w Olszewie-Borkach to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności. Oprócz występów artystycznych, na odwiedzających czekać będzie Strefa Smaków (start już o 13:00), gdzie będzie można skosztować świątecznych przysmaków.

Organizatorami wydarzenia są: Wójt Gminy Olszewo-Borki, Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Źródło: eOstrolęka.pl/Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
