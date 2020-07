Mariusz Popielarz: Zarzuty dla prezydenta to duże obciążenie wizerunkowe

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

On chyba sobie żarty robi. To nie jest tylko wizerunkowy problem, to powód do wcześniejszych wyborów. No ale PO...

On chyba sobie żarty robi. To nie jest tylko wizerunkowy problem, to powód do wcześniejszych wyborów. No ale PO...

~Grubo , 12:04 25-07-2020 , -