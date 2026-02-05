eOstroleka.pl
Masz awizo? Możesz mieć problem. Spóźnisz się o 5 minut i pocałujesz klamkę!

Mieszkańców gminy Kadzidło czeka spora rewolucja w codziennym grafiku. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do załatwiania spraw urzędowych czy odbierania listów poleconych w drodze powrotnej z pracy, musicie uważnie zapoznać się z nowym harmonogramem. Urząd Pocztowy w Kadzidle skraca godziny otwarcia w większości dni tygodnia.

Zmiany wchodzą w życie już 16 lutego. Od połowy miesiąca dotychczasowa rutyna wielu osób może zostać wystawiona na próbę. Poczta będzie pracować krócej przez cztery dni w tygodniu, co dla osób pracujących w standardowych godzinach (np. 7:00–15:00 czy 8:00–16:00) może oznaczać spore utrudnienia.

Nowy grafik pracy placówki w Kadzidle:

  • Poniedziałek – Czwartek: 8:00 – 15:00
  • Piątek: 8:00 – 18:00

Jak zaplanować wizytę na poczcie?

Skrócenie czasu pracy do godziny 15:00 w dni powszednie (od poniedziałku do czwartku) sprawia, że osoby pracujące w standardowych godzinach będą musiały wykazać się dużą elastycznością. W praktyce oznacza to konieczność "urwania się" z pracy, by zdążyć nadać przesyłkę lub odebrać ważny dokument, zanim okienka zostaną zamknięte.

Dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na wizytę w ciągu dnia, jedyną opcją pozostaje piątek. To właśnie w ten dzień placówka będzie pełnić dyżur do godziny 18:00, stając się jedynym momentem w tygodniu na załatwienie spraw pocztowych po standardowych godzinach pracy.

Dlaczego to ważne?

Warto poinformować o tych zmianach sąsiadów i rodzinę, szczególnie osoby starsze, które często korzystają z usług placówki stacjonarnej. Zmiana przyzwyczajeń bywa trudna, ale wcześniejsze zaplanowanie wizyty pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu pod zamkniętymi drzwiami urzędu.

Pamiętajcie – od 16 lutego planujemy wizytę na poczcie rano lub zostawiamy wszystkie zaległe sprawy na piątkowe popołudnie.

