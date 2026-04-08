Masz zapas wody? Sprawdź, czy Twoja ulica znajdzie się na „liście suchych kranów”!

Mieszkańcy sporej części Kadzidła muszą przygotować się na utrudnienia. W najbliższy czwartek, 9 kwietnia, nastąpi czasowe wyłączenie dostaw bieżącej wody. Przerwa jest podyktowana koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej. Prace serwisowe zaplanowano w godzinach 8:00 – 16:00.
Problem dotyczy konkretnych rejonów miejscowości. Brak wody w kranach odczują osoby zamieszkujące przy następujących ulicach: Parkowa, Wspólna, ks. Mieszki, Iwaszkiewicza, Padlewskiego, Juranda, Żołnierzy Września, Armii Krajowej, Baśniowej, Wesołej, Zielonej, Sportowej.
Służby techniczne apelują do mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie zapasów wody do celów spożywczych i higienicznych. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości płynów przed godziną 8:00 pozwoli uniknąć niedogodności w trakcie trwania prac naprawczych.
Warto pamiętać, że brak własnych zapasów wymusi konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i transportem wody do gospodarstw domowych.
Dla osób, które nie zdążą zabezpieczyć się we własnym zakresie lub których zapasy zostaną wyczerpane, wyznaczono specjalny punkt poboru wody. Znajduje się on pod adresem: ul. Kurpiowska 52
Zaleca się śledzenie komunikatów lokalnych służb, gdyż w przypadku skomplikowanych awarii czas naprawy może ulec zmianie. Po przywróceniu dostaw warto również odczekać chwilę przed pierwszym użyciem wody, aby upewnić się, że jej parametry (np. klarowność) wróciły do normy.