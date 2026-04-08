Masz zapas wody? Sprawdź, czy Twoja ulica znajdzie się na „liście suchych kranów”!

Mieszkańcy sporej części Kadzidła muszą przygotować się na utrudnienia. W najbliższy czwartek, 9 kwietnia, nastąpi czasowe wyłączenie dostaw bieżącej wody. Przerwa jest podyktowana koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej. Prace serwisowe zaplanowano w godzinach 8:00 – 16:00.

Problem dotyczy konkretnych rejonów miejscowości. Brak wody w kranach odczują osoby zamieszkujące przy następujących ulicach: Parkowa, Wspólna, ks. Mieszki, Iwaszkiewicza, Padlewskiego, Juranda, Żołnierzy Września, Armii Krajowej, Baśniowej, Wesołej, Zielonej, Sportowej.

Zrób zapasy wody już teraz

Służby techniczne apelują do mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie zapasów wody do celów spożywczych i higienicznych. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości płynów przed godziną 8:00 pozwoli uniknąć niedogodności w trakcie trwania prac naprawczych.

Warto pamiętać, że brak własnych zapasów wymusi konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i transportem wody do gospodarstw domowych.

Dla osób, które nie zdążą zabezpieczyć się we własnym zakresie lub których zapasy zostaną wyczerpane, wyznaczono specjalny punkt poboru wody. Znajduje się on pod adresem: ul. Kurpiowska 52

Zaleca się śledzenie komunikatów lokalnych służb, gdyż w przypadku skomplikowanych awarii czas naprawy może ulec zmianie. Po przywróceniu dostaw warto również odczekać chwilę przed pierwszym użyciem wody, aby upewnić się, że jej parametry (np. klarowność) wróciły do normy.

Źródło: eOstroleka.pl/Urząd Gminy w Kadzidle