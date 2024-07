Matura 2024: WYNIKI. Zdawalność w Ostrołęce- 83,01 proc. Która szkoła najlepsza?

REKLAMA

Znamy już wyniki matur w ostrołęckich szkołach. 83,1 proc. ostrołęckich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Niektórych czeka poprawka w sierpniu, a 50 osób może spróbować najwcześniej za rok.

Matura 2024. Wyniki z Ostrołęki

W I LO w Ostrołęce do matury przystąpiło 198 uczniów, zdało 192. Jedna osoba nie zdała bez możliwości poprawki. W sierpniu do poprawki przystąpi 5 uczniów - wszyscy z matematyki. W II LO na 199 uczniów, zdało 192. Sześć osób będzie się poprawiać w sierpniu z matematyki, jedna - z języka angielskiego. W III LO do matury przystąpiło 158 uczniów. 144 zdało, a pozostałe 14 osób czeka poprawka w sierpniu - 1 z języka polskiego, 1 z niemieckiego i 10 z matematyki.

W ZSZ 1 - na 115 maturzystów, zdało 102. Z tych, co nie zdali, jedna nie ma możliwości poprawki. Do poprawki przystąpią uczniowie: 5 z polskiego, 5 z matematyki i 2 z angielskiego. Z kolei w ZSZ 2 - Na 135 abiturientów, zdało 84. Aż 20, którzy nie zdali, nie ma możliwości poprawki! Poprawiać się będą uczniowie: 7 z polskiego, 19 z matematyki i 5 z angielskiego. W ZSZ 3 zdały 84 osoby na 107 zdających. Trzy osoby nie przystąpią do poprawki, gdyż nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu. A poprawiający się? Najwięcej - 11 - z angielskiego. Do tego 5 z polskiego i 4 z matematyki. Czas na ZSZ 4 - tu zdało 57 na 118 uczniów. Aż 25 uczniów nie będzie miało możliwości poprawienia się. Poprawkę pisać będzie 18 uczniów z matematyki, 14 z angielskiego i 4 z polskiego.

Zdawalność w Ostrołęce wyniosła 83,01 proc. Na 1030 maturzystów zdało 855. Poprawka nie przysługuje 50 uczniom. Z poprawiających się najwięcej będzie w sierpniu pisać matematykę (67), dalej angielski (35) i polski (22), a także niemiecki (1).

Matura 2024. Zdawalność w szkołach w Ostrołęce: