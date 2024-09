Maturzysto! Ostatnie dni zapisów na kursy maturalne

REKLAMA

REKLAMA

Matura zbliża się wielkimi krokami. To już ostatni dzwonek na rozpoczęcie przygotowań, gdyż do egzaminu dojrzałości zostało naprawdę niewiele czasu.

Co zrobić, aby dobrze przygotować się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu?

Z pewnością warto skorzystać z oferty kursów maturalnych przygotowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

Od października 2024 r. do kwietnia 2025 r. potrwają kursy przygotowujące do matury z:

matematyki,

języka polskiego

podczas których będzie można powtórzyć i utrwalić wiadomości z danego przedmiotu, jak również uzupełnić ewentualne braki.

Kompetentni, cenieni i doświadczeni nauczyciele - egzaminatorzy maturalni wyjaśnią w przystępny sposób problemowe zagadnienia, odpowiedzą na dodatkowe pytania lub wątpliwości.

Kursy przygotowujące do matury prowadzone będą w oparciu o specjalnie opracowane programy. W trakcie przygotowań zostanie przekazana przydatna wiedza i ćwiczone będą niezbędne umiejętności potrzebne przy rozwiązywaniu arkuszy czy budowaniu wypowiedzi ustnej. Ponadto będzie rozwijana umiejętność logicznego myślenia, łączenia faktów oraz rozwiązywania testów i prezentowania wypowiedzi ustnej w wyznaczonym czasie. Na kursie będą wykorzystywane arkusze maturalne i testy egzaminacyjne, co pozwoli nie tylko zapoznać się i przyzwyczaić do formy egzaminu, ale również dzięki temu postępy uczestników będą na bieżąco kontrolowane, a wszelkie niejasności bezzwłocznie rozwiewane.

Zajęcia prowadzone będą w małych grupach w doskonale wyposażonych salach wykładowych Centrum. W takich warunkach bez problemu można opanować zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie dojrzałości, a rywalizacja w małej grupie zachęci do wzmożonej pracy. Szkoła zapewni materiały niezbędne do odbycia kursu.

Doświadczenie oraz kompetencje naszej kadry nauczycieli egzaminatorów owocują u absolwentów naszych kursów satysfakcjonującymi wynikami z egzaminów maturalnych.

Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia w niskiej cenie.

Matura to zwieńczenie nauki w liceum czy technikum. Dla wielu osób to wstęp do dalszego kształcenia w uczelni wyższej. Warto zatem odpowiednio się do niej przygotować, by na egzaminie nie liczyć na szczęście, a na własną wiedzę i umiejętności. CKZiU może w tym pomóc!

Zapisy trwają do 30 września br.

Więcej informacji:

www.ckziu.ostroleka.pl

tel. 29 764 66 37

e-mail sekretariat@ckziu.ostroleka.pl

Ostrołęka, ul. Parkowa 6

Zapraszamy!