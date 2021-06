REKLAMA

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy organizuje webinarium z przedsiębiorcami z Mazowsza na temat nisko oprocentowanych, konkurencyjnych pożyczek z pieniędzy pozyskanych z programów unijnych, rządowych i samorządowych.



Webinarium odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r., początek o godz. 11.00.



Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie następujących rodzajów kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym na:



a) sfinansowanie nabycia gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej;



b) zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurowych i pomocniczych;



c) zakup, instalacja lub uruchomienie linii technologicznych i ich elementów, maszyn, urządzeń i aparatów;



d) zakup ręcznych narzędzi pracy i wyposażenia;



e) zakup środków transportu pionowego i poziomego (wózki widłowe, sztaplarki, wózki akumulatorowe, itp.);



f) zakup pojazdów, w tym samochodów osobowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub samochodów rejestrowanych jako dostawcze;



g) zakup towarów handlowych;



h) zakup materiałów i surowców do produkcji, świadczenia usług lub prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;



i) zakup usług do prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej, w tym na marketing i promocję;



j) zakup wartości niematerialnych i prawnych.