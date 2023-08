Mazowsze przekazuje kolejne karetki dla Ukrainy

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Głosujmy na KONFEDERACJĘ, to może amok proukraiński minie i będziemy w Polsce czuć się gospodarzami, a nie sługami Ukraińców! "Konfederacja Stanisław Tyszka: PiS na czele z Kaczyńskim i Morawieckim, budują dwunarodowe państwo polsko-ukraińskie za pieniądze Polaków! Dlaczego Polacy nigdy nie zostali zapytani o to, czy z ich pieniędzy mają być finansowane następujące świadczenia dla obcokrajowców? - 500 plus, zaraz 800 plus - Kapitał rodzicielski - 12 tysięcy zł od dziecka w wieku 12-36 miesięcy - Tani kredyt mieszkaniowy, Polacy będą finansowali tanie kredyty dla obcokrajowców! - Dlaczego Ukraińcom należy się w tym momencie minimalna emerytura finansowana przez Polaków, jeżeli on pracował w Polsce tylko jeden dzień? To jest szereg przywilejów socjalnych dla obcokrajowców, które Kaczyński rozdaje z kieszeni Polaków. Nie zgadzam się, żeby nam budowali państwo dwunarodowe bez dyskusji publicznej!"

~Gąska Balbinka , 15:51 25-08-2023 , 67%