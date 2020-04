Meditrans i szpital ze wsparciem od samorządu Mazowsza

REKLAMA

Samorząd województwa zaangażował już około 90 procent środków z uruchomionego przez siebie projektu unijnego. Do tej pory Mazowszu udało się zamówić blisko 3,4 tys. sztuk sprzętu, w tym respiratory, kardiomonitory, a także pulsoksymetry czy termometry bezdotykowe oraz 7 mln sztuk różnego rodzaju środków ochrony osobistej dla mazowieckich szpitali. Niestety, mimo zgody Komisji Europejskiej do tej pory Ministerstwo Rozwoju nie wyraziło województwu zgody na zwiększenie wartości projektu ze 150 mln zł do 250 mln zł.

Powołane przez marszałka województwa specjalne zespoły zakupowe codziennie dokonują zakupów niezbędnego sprzętu. Ten następnie na bieżąco przekazywany jest do szpitali z listy placówek będących w podwyższonej gotowości. Nad odpowiednim rozdysponowaniem sprzętu i asortymentu oraz kierowaniem go tam, gdzie jest on w danej chwili najbardziej potrzebny pracuje powołany przez marszałka województwa specjalny zespół. W jego skład weszli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewody mazowieckiego oraz eksperci – konsultanci wojewódzcy.

Staramy się zaspokajać potrzeby wszystkich placówek, co nie jest proste, bo oczekiwania są olbrzymie. Mamy już zaangażowanych w umowach na różnego rodzaju sprzęt 127 mln zł z naszego projektu unijnego. Muszę podkreślić, że walczymy z czasem, sprzęt i środki szpitalom potrzebne są natychmiast, niestety niedobory na rynku dają we znaki. Dlatego dostawców szukamy też na rynkach azjatyckich

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Do tej pory udało się zamówić (umowy podpisane i w trakcie realizacji) dla mazowieckich placówek służby zdrowia m.in. ponad 2 mln rękawiczek, ponad 4,2 mln maseczek, 145 tys. sztuk płynów dezynfekujących oraz ponad 277 tys. kombinezonów i fartuchów. Poza środkami ochrony osobistej to także m.in. 1090 termometrów bezdotykowych, 700 pulsoksymetrów, 708 aparatów do mierzenia ciśnienia, 169 kardiomonitorów, 120 łóżek do intensywnego nadzoru, 64 urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania czy 70 respiratorów (stacjonarne i mobilne). Część z nich trafiła już do mazowieckich szpitali. Kolejne dostawy w drodze.

Najpilniejsze w tym momencie są środki ochrony osobistej. Kupujemy je już w milionach sztuk z myślą o pacjentach, ale przede wszystkim o większym komforcie pracy medyków. Ich bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. I to staramy się zapewnić w pierwszej kolejności. Dla naszych służb medycznych przy wsparciu z UE kupiliśmy ponad 7000 testów na covid19. Wykonaliśmy już ok. 40 proc. z nich. Niestety płyną do nas niepokojące sygnały o tym, że wielu z nas ma pewne obawy w kontaktach z lekarzami, gdy ci są już po pracy, np. na oddziale zakaźnym czy po prostu w szpitalu. Apeluję o pozbycie się tych obaw. Musimy się wspierać w tym niełatwym czasie, szanować i pomagać sobie, również lekarzom, którzy często spędzają nawet po 18 godzin na dyżurach

– podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Do placówek z subregionu ostrołęckiego samorząd Mazowsza przekazał do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce m.in. 15 urządzeń do dekontaminacji, 1500 kombinezonów, 3500 l płynów odkażających oraz 80 000 rękawiczek. W najbliższych tygodniach będą realizowane kolejne dostawy sprzętu jak i środków ochrony osobistej.