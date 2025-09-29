Metamorfoza Torfowiska Serafin: Ruszają przygotowania do budowy nowej kładki i wieży widokowej

REKLAMA

Rezerwat przyrody Torfowisko Serafin, unikalny w skali regionu ekosystem i ostoja rzadkich gatunków flory i fauny, wkrótce zyska nowe oblicze. Dzięki znacznemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej, dotychczasowa infrastruktura turystyczna zostanie zastąpiona nowoczesną ścieżką ekologiczno-dydaktyczną z wieżą widokową, co otworzy ten cenny przyrodniczo teren dla turystów i miłośników natury w zupełnie nowej odsłonie.

Na terenie rezerwatu, położonego w sercu Puszczy Zielonej, trwają obecnie prace nad dokumentacją projektową nowej infrastruktury turystycznej. Inwestycja ma na celu nie tylko udostępnienie torfowiska zwiedzającym, ale przede wszystkim edukację ekologiczną i promocję unikalnych walorów przyrodniczych tego miejsca, które niegdyś było polodowcowym jeziorem Krusko.

Nowoczesna infrastruktura w zgodzie z naturą

Sercem projektu jest budowa nowej ścieżki edukacyjnej, która powstanie w miejscu starej, zniszczonej drewnianej kładki. Trasa o długości 460 metrów zostanie wyposażona w pięć podestów dydaktycznych. Na każdym z nich znajdą się tablice edukacyjne, przybliżające zwiedzającym specyfikę torfowiska, jego historię oraz zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt. Dla wygody turystów przewidziano również ławki.

Największą atrakcją będzie bez wątpienia 10-metrowa wieża widokowa, z której rozpościerać się będzie panoramiczny widok na całe torfowisko. Umożliwi to obserwację przyrody, w tym ptaków, bez ingerencji w ich naturalne siedliska.

Równolegle z pracami projektowymi, na terenie przyszłej inwestycji prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza i geotechniczna, aby zapewnić, że wszelkie działania budowlane będą prowadzone z najwyższym poszanowaniem dla wrażliwego ekosystemu rezerwatu.

Milionowe wsparcie z Funduszy Europejskich

Realizacja tak ambitnego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 4 349 999,40 PLN, z czego aż 3 697 499,49 PLN stanowi wkład Funduszy Europejskich. Inwestycja wpisuje się w cele programu, wspierającego zrównoważoną turystykę i ochronę bioróżnorodności w makroregionie.

Doświadczeni wykonawcy gwarancją jakości

Za realizację zadania odpowiada firma SZTEMBUD Łukasz Sztemberg. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwać będzie inspektor nadzoru z firmy Inżynieria Budowlana Jarosław Kaczmarczyk. Niezwykle istotny w tego typu projektach nadzór przyrodniczy powierzono specjalistom z Towarzystwa Ochrony Siedlisk ProHabitat z Białegostoku.