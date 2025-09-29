eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Metamorfoza Torfowiska Serafin: Ruszają przygotowania do budowy nowej kładki i wieży widokowej

REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęcefot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
Posłuchaj

Rezerwat przyrody Torfowisko Serafin, unikalny w skali regionu ekosystem i ostoja rzadkich gatunków flory i fauny, wkrótce zyska nowe oblicze. Dzięki znacznemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej, dotychczasowa infrastruktura turystyczna zostanie zastąpiona nowoczesną ścieżką ekologiczno-dydaktyczną z wieżą widokową, co otworzy ten cenny przyrodniczo teren dla turystów i miłośników natury w zupełnie nowej odsłonie.

Na terenie rezerwatu, położonego w sercu Puszczy Zielonej, trwają obecnie prace nad dokumentacją projektową nowej infrastruktury turystycznej. Inwestycja ma na celu nie tylko udostępnienie torfowiska zwiedzającym, ale przede wszystkim edukację ekologiczną i promocję unikalnych walorów przyrodniczych tego miejsca, które niegdyś było polodowcowym jeziorem Krusko.

Nowoczesna infrastruktura w zgodzie z naturą

Sercem projektu jest budowa nowej ścieżki edukacyjnej, która powstanie w miejscu starej, zniszczonej drewnianej kładki. Trasa o długości 460 metrów zostanie wyposażona w pięć podestów dydaktycznych. Na każdym z nich znajdą się tablice edukacyjne, przybliżające zwiedzającym specyfikę torfowiska, jego historię oraz zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt. Dla wygody turystów przewidziano również ławki.

Największą atrakcją będzie bez wątpienia 10-metrowa wieża widokowa, z której rozpościerać się będzie panoramiczny widok na całe torfowisko. Umożliwi to obserwację przyrody, w tym ptaków, bez ingerencji w ich naturalne siedliska.

Równolegle z pracami projektowymi, na terenie przyszłej inwestycji prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza i geotechniczna, aby zapewnić, że wszelkie działania budowlane będą prowadzone z najwyższym poszanowaniem dla wrażliwego ekosystemu rezerwatu.

Milionowe wsparcie z Funduszy Europejskich

Realizacja tak ambitnego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 4 349 999,40 PLN, z czego aż 3 697 499,49 PLN stanowi wkład Funduszy Europejskich. Inwestycja wpisuje się w cele programu, wspierającego zrównoważoną turystykę i ochronę bioróżnorodności w makroregionie.

Doświadczeni wykonawcy gwarancją jakości

Za realizację zadania odpowiada firma SZTEMBUD Łukasz Sztemberg. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwać będzie inspektor nadzoru z firmy Inżynieria Budowlana Jarosław Kaczmarczyk. Niezwykle istotny w tego typu projektach nadzór przyrodniczy powierzono specjalistom z Towarzystwa Ochrony Siedlisk ProHabitat z Białegostoku.

Źródło:
eOstrołęka.pl/Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Więcej o: Rezerwat przyrody Torfowisko Serafin, ścieżka ekologiczno-dydaktyczna, wieża widokowa, Fundusze Europejskie, ochrona bioróżnorodności, Jezioro Kursko

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×