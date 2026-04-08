Michał Paszczyk z solowym stand-upem w Ostrołęce. „Żona, rodzina i inne patologie” już niedługo

Już 19 kwietnia w Ostrołęce wystąpi Michał Paszczyk – artysta doskonale znany publiczności z występów w Kabaret Paranienormalni. Komik rusza w trasę ze swoim debiutanckim programem stand-upowym „Żona, rodzina i inne patologie”, w którym bez cenzury opowiada o małżeństwie, dzieciach i codziennych absurdach życia rodzinnego.

Nowy program to około 90 minut intensywnej dawki śmiechu. Paszczyk w charakterystyczny dla siebie sposób rozprawia się z tematami bliskimi wielu widzom – relacjami małżeńskimi, domowymi nieporozumieniami i sytuacjami, które potrafią doprowadzić do łez. Tym razem jednak będą to łzy ze śmiechu.

W swoim solowym występie komik próbuje odpowiedzieć na pytania, które nurtują wielu mężczyzn: dlaczego z żoną właściwie nigdy nie da się wygrać, po co naprawdę kupuje się kwiaty i w jaki sposób dzieci potrafią wywrócić życie do góry nogami. Wszystko to podane w formie dynamicznego stand-upu, z dużą dawką autoironii i trafnych obserwacji codzienności.

Program „Żona, rodzina i inne patologie” to także okazja, by zobaczyć Michała Paszczyka w nieco innej odsłonie. Po latach występów na scenie kabaretowej artysta stawia na bezpośredni kontakt z publicznością i osobiste historie, które – jak zapowiada – wielu widzom mogą wydać się zaskakująco znajome.

Kiedy i gdzie?

Występ odbędzie się 19 kwietnia 2026 roku o godz. 18:00 w Aula Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Wieczór zapowiada się jako niemal półtorej godziny pełna celnych point, szczerych historii z życia wziętych i humoru, który pozwoli spojrzeć z dystansem na codzienne problemy.

Jedno jest pewne!– po tym występie wielu widzów może wyjść z sali z poczuciem ulgi, że… ktoś ma jednak trochę gorzej.

Materiał partnera.