Miejskie przedszkola gotowe na nową rekrutację? Prezydent mówi - sprawdzam!

Miasto Ostrołęka
W Ostrołęce ruszają przygotowania do nowego roku przedszkolnego 2026/2027. W związku z tym prezydent Paweł Niewiadomski spotkał się z dyrektorami jedenastu miejskich przedszkoli, aby omówić zasady nadchodzącego naboru.

Co oferują miejskie placówki?

Podczas rozmów dyrektorzy przedszkoli zwrócili uwagę na najważniejsze elementy codziennej pracy z dziećmi.

W miejskich placówkach rodzice mogą liczyć na:

Wsparcie specjalistów: na miejscu dostępni są logopedzi, psycholodzy oraz pedagodzy specjalni, którzy pomagają w rozwoju dzieci.

Własne kuchnie: posiłki są przygotowywane bezpośrednio w przedszkolach, co pozwala dbać o zdrowy jadłospis.

Zajęcia dodatkowe: poza standardową nauką dzieci biorą udział w lekcjach języków obcych, zajęciach sportowych czy warsztatach plastycznych.

Infrastrukturę: placówki dysponują wyposażonymi salami oraz własnymi placami zabaw.

Priorytety miasta

Prezydent Paweł Niewiadomski zaznaczył, że celem miasta jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy, a rodzicom spokoju o to, że ich pociechy mają dobrą opiekę. Podkreślił również, że każde z jedenastu przedszkoli ma swoją specyfikę i mocne strony, które warto poznać przed podjęciem decyzji.

Kiedy ruszą zapisy?

Szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Urząd Miasta zachęca rodziców do śledzenia stron internetowych i profili w mediach społecznościowych poszczególnych przedszkoli. W najbliższych dniach będą tam publikowane szczegółowe informacje o ofercie każdej placówki.

×