Mikołajki pełne magii w Galerii Bursztynowej!

W sobotę, 6 grudnia Galeria Bursztynowa zamieni się w świąteczną krainę radości! Nie zabraknie zdjęć z Świętym Mikołajem, uśmiechów najmłodszych, animacji i prezentów. To wydarzenie, które zostanie w pamięci wielu rodzin na długo.

W Galerii Bursztynowej Mikołajki to coś więcej niż tylko słodycze i zdjęcie z brodatym gościem

w czerwonym płaszczu. To całe świąteczne przeżycie – radosne, kolorowe i rodzinne.

Tegoroczne obchody 6 grudnia już od południa, czyli do godziny 12.00 pozwolą wyczuć wyjątkową atmosferę. Święty Mikołaj osobiście rozda dzieciom prezenty, będzie rozmawiał z maluchami oraz pozował do zdjęć. Fotografie, jak co roku będą wydawane nieodpłatnie na miejscu. Prezenty będą wydawane za okazaniem paragonu na kwotę min. 50 zł wydanego w dniu 5 i 6 grudnia.

[Market Kaufland, OBI oraz Jysk, Decathlon, Media Markt, Smyk, Komfort – nie biorą udziału w akcji. ]

Wydarzenie będzie nie tylko okazją do rodzinnego spędzenia czasu, ale również do odwiedzenia salonów, które przygotowały specjalne promocje mikołajkowe.

Mikołajki 2025 w Galerii Bursztynowej to kolejny dowód na to, że magia świąt mieszka bliżej niż myślisz – wystarczy przyjść i poczuć ją razem z nami!

Artykuł sposnorowany.