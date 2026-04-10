Młoda Ostrołęka ma głos! Dzisiejszy koncert Miksona w Klubie Oczko [ZDJĘCIA, WIDEO]

REKLAMA

REKLAMA

W piątek, 10 kwietnia, w Klubie Oczko odbył się koncert rapera Miksona. Artyście na scenie towarzyszył Favi oraz zaproszeni goście. Mikson to młody artysta z naszego miasta.

Pod sceną pojawili się wierni fani rapera, którzy przez cały występ robili głośny doping. Ciekawostką jest to, że w trakcie trwania koncertu nagrywano teledysk do jednej z piosenek Miksona, więc publiczność miała okazję załapać się do klipu.

Na scenie Miksona wspierali też koledzy z branży. Specjalnie na to wydarzenie prosto z Warszawy przyjechał Favi.

To naprawdę fajnie, że młodzi ludzie z Ostrołęki mają swoje pasje i chcą się nimi dzielić z innymi.

Teraz pozostaje czekać na gotowy teledysk, żeby zobaczyć, jak wyszły dzisiejsze nagrywki.