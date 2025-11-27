eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Młodzieżowe Rady z Ostrołęki i Chorzel spotkały się. "Wartościowa wymiana doświadczeń"

REKLAMA
zdjecie 1122
fot. MRM Ostrołękafot. MRM Ostrołęka
REKLAMA
Posłuchaj

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki gościła przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chorzelach. Podczas spotkania młodzi samorządowcy uczyli się publicznych wystąpień i rozpoznawania manipulacji. Gościem spotkania był prezydent Paweł Niewiadomski.

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chorzelach. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń między młodymi samorządowcami oraz rozwój umiejętności niezbędnych w pracy społecznej.

Młodzież została przywitana przez Pawła Niewiadomskiego, prezydenta Miasta Ostrołęki, który opowiedział o codziennej pracy w samorządzie. Prezydent przedstawił również plany związane z budową Centrum Inicjatyw Młodzieżowych w Ostrołęce - inwestycji, która ma stać się miejscem aktywności dla młodych mieszkańców miasta.

Jak mówić publicznie i unikać manipulacji

Program spotkania podzielony był na dwie części szkoleniowe. Pierwsze spotkanie poświęcone było tematowi publicznych wystąpień. Młodzi radni dowiedzieli się, jak przygotować się do wystąpień, przyciągnąć uwagę odbiorców i pewnie prezentować swoje poglądy - umiejętności kluczowe w pracy samorządowej.

Drugie spotkanie dotyczyło manipulacji. Podczas warsztatów omawiano, jak rozpoznać i uniknąć manipulacji w codziennym życiu oraz w mediach - szczególnie istotna umiejętność w dobie fake newsów i dezinformacji.

Spotkania miały interaktywny charakter. Jak podkreśla Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki, uczestnicy aktywnie angażowali się w dyskusje i zadawali pytania prowadzącym, co sprawiło, że wydarzenie było nie tylko edukacyjne, ale również inspirujące. Na zakończenie spotkania opiekun MRM Ostrołęki, Bartosz Śnieciński, wręczył pamiątkowe upominki gościom z Chorzel, dziękując za przybycie oraz za wartościową wymianę doświadczeń.

Więcej o: Młodzieżowa Rada Miasta, publiczne wystąpienia, unikanie manipulacji, Paweł Niewiadomski, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×