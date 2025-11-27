Młodzieżowe Rady z Ostrołęki i Chorzel spotkały się. "Wartościowa wymiana doświadczeń"

REKLAMA

REKLAMA

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki gościła przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chorzelach. Podczas spotkania młodzi samorządowcy uczyli się publicznych wystąpień i rozpoznawania manipulacji. Gościem spotkania był prezydent Paweł Niewiadomski.

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chorzelach. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń między młodymi samorządowcami oraz rozwój umiejętności niezbędnych w pracy społecznej.

Młodzież została przywitana przez Pawła Niewiadomskiego, prezydenta Miasta Ostrołęki, który opowiedział o codziennej pracy w samorządzie. Prezydent przedstawił również plany związane z budową Centrum Inicjatyw Młodzieżowych w Ostrołęce - inwestycji, która ma stać się miejscem aktywności dla młodych mieszkańców miasta.

Jak mówić publicznie i unikać manipulacji

Program spotkania podzielony był na dwie części szkoleniowe. Pierwsze spotkanie poświęcone było tematowi publicznych wystąpień. Młodzi radni dowiedzieli się, jak przygotować się do wystąpień, przyciągnąć uwagę odbiorców i pewnie prezentować swoje poglądy - umiejętności kluczowe w pracy samorządowej.

Drugie spotkanie dotyczyło manipulacji. Podczas warsztatów omawiano, jak rozpoznać i uniknąć manipulacji w codziennym życiu oraz w mediach - szczególnie istotna umiejętność w dobie fake newsów i dezinformacji.

Spotkania miały interaktywny charakter. Jak podkreśla Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki, uczestnicy aktywnie angażowali się w dyskusje i zadawali pytania prowadzącym, co sprawiło, że wydarzenie było nie tylko edukacyjne, ale również inspirujące. Na zakończenie spotkania opiekun MRM Ostrołęki, Bartosz Śnieciński, wręczył pamiątkowe upominki gościom z Chorzel, dziękując za przybycie oraz za wartościową wymianę doświadczeń.