Moc wiosennych premier w kinie Helios

Nadchodzący tydzień przyniesie liczne premiery, wśród których każdy miłośnik kina znajdzie coś dla siebie! Na wielkich ekranach zagoszczą aż cztery nowości: „Super Mario Galaxy Film”, „Drama”, „Przepis na morderstwo” i „Zabawa w pochowanego 2”. Ponadto na widzów czekają liczne seanse specjalne, w tym przedpremierowe pokazy bajki „Pucio”!

„Super Mario Galaxy Film” to wyczekiwana kontynuacja animacji inspirowanej kultową grą. Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed kolejnym wyzwaniem – tym razem musi zmierzyć się z niebezpiecznym sojuszem Wario i Bowsera Jr. Wraz z Luigim, Yoshim oraz innymi przyjaciółmi bohater wyrusza w międzygwiezdną podróż, by powstrzymać ambitnych przeciwników. Tytuł ma w sobie liczne ukryte smaczki dla fanów serii gier, dzięki czemu seans będzie atrakcyjny zarówno dla tych, którzy dorastali z Mario, jak i dla nowych widzów!

W piątek, 10 kwietnia do Heliosa wejdzie także komedia romantyczna „Drama”, pełna czarnego humoru. Pozornie idealna para, Emma i Charlie, przechodzi kryzys, gdy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzi skrywana przez kobietę tajemnica z przeszłości. Ujawnienie tej informacji szokuje Charliego i stawia Emmę w zupełnie innym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości i wyrozumiałości, by zrozumieć i wybaczyć? W rolach głównych Zendaya oraz Robert Pattinson!

Tego samego dnia w repertuarze znajdzie się inny film z elementami czarnej komedii – thriller „Przepis na morderstwo” z Glenem Powellem i Margaret Qualley. Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak „tylko” pewna przeszkoda – musi po kolei wyeliminować… siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji.

To nie koniec premier zaplanowanych na najbliższy piątek! „Zabawa w pochowanego 2” to kontynuacja popularnego i wysoko ocenianego horroru. Chwilę po krwawym starciu z rodziną Le Domas, Grace odkrywa, że została wciągnięta w kolejny, jeszcze bardziej bezlitosny etap śmiertelnej gry. Ale tym razem nie jest sama – u jej boku staje dawno niewidziana siostra Faith. Stawka jest najwyższa z możliwych: przetrwanie, ocalenie najbliższej osoby oraz zdobycie Wysokiego Siedziska Rady sprawującej władzę nad całym światem…

W repertuarze nie zabraknie także najpopularniejszych tytułów ostatnich tygodni. Należy do nich film science fiction „Projekt Hail Mary” – widowiskowa propozycja z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Grany przez niego bohater budzi się na statku kosmicznym, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Stopniowo odkrywa, że jego misją jest uratowanie Ziemi przed zagładą.

Wśród propozycji dla widzów w każdym wieku znajdzie się popularna animacja Disney i Pixar – „Hopnięci”. Główna bohaterka, Malwina, przez splot nieprzewidzianych wydarzeń wnika do społeczności bobrów i odkrywa naturę z zupełnie nowej perspektywy. Innym pomysłem na rodzinny seans będzie polski tytuł „Za duży na bajki 3”. W trzeciej części Waldek musi zmierzyć się z konsekwencjami własnego błędu: jego z pozoru niewinny internetowy komentarz uruchamia falę nienawiści, która uderza w jego przyjaciółkę, Delfinę. Helios zaprasza również na przedpremierowe projekcje rodzimej bajki „Pucio” – ekranizacji popularnych książek dla najmłodszych! Pokazy odbędą się w weekend, 11 i 12 kwietnia i będą poprzedzone konkursami dla dzieci.

Ponadto w łomżyńskim kinie odbędą się rewanże ćwierćfinałowych meczów Ligi Mistrzów UEFA w ramach cyklu Helios Sport. Pasjonujących spotkań na wielkich ekranach w doskonałej jakości obrazu kibice mogą wyczekiwać 14 i 15 kwietnia! W nadchodzącym tygodniu – 15 kwietnia – odbędzie się także kolejna odsłona popularnego cyklu Kino Kobiet. Wyświetlany zostanie opisany wyżej tytuł „Drama”, a w kinie będą czekały konkursy z nagrodami i angażujące atrakcje!

W poniedziałek, 13 kwietnia do Heliosa zawita cykl Kino Konesera z dramatem „Kokuho” – japońskim kandydatem do Oscara. Wygodne życie nastoletniego syna przywódcy yakuzy kończy się, gdy jego rodzice giną w zamachu. Trafia pod opiekę słynnego aktora, który dostrzega jego sceniczny talent. Rozpoczyna się braterska rywalizacja z synem mentora w drodze na szczyt…

Szczegóły dotyczące aktualnego repertuaru można znaleźć na stronie: www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasie kina.

Helios jest największą siecią multipleksów w Polsce - to 52 obiekty w całym kraju, oddające do dyspozycji widzów aż 292 ekrany i niemal 53 tys. miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).

UWAGA!!!

NASZ COTYGODNIOWY KONKURS Z KINEM HELIOS !!

Mamy dla Was bilety dla dwóch osób na dowolny seans w kinie Helios w Łomży. Wygrywają dwie najszybsze osoby!

Zasady są proste!

Wystarczy punktualnie w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2026 o godzinie 18:00

wysłać maila na adres konkurs@eostroleka.pl

o tytule "Chcę bilet do kina Helios",

a w treści wpisując imię, nazwisko i numer telefonu.

Jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ( JML Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołece, ul. Nasypowa 7 ) w celach konkursowych."

Zwycięzcę poinformujemy mailowo, z informacjami w jaki sposób można zrealizować bilet!

Powodzenia!

