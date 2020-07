Modowe porady na specjalne okazje

REKLAMA

Pełna szafa, a ty nie masz co na siebie włożyć? Być może zabrakło w niej najbardziej uniwersalnych ubrań. Podpowiemy ci, jak się ubrać na różne okazje.

Spotkanie rodzinne

Strój na spotkanie rodzinne, szczególnie to bardziej oficjalne, często bywa kłopotliwy. Ubranie się tak, by było modnie, wygodnie i na luzie, jednocześnie z szacunkiem do starszych członków rodziny, może być wyzwaniem. Tu nie wypada pojawić się w jeansach, nawet od topowego producenta. Także szorty nie będą na czasie. Z kolei typowo wizytowe sukienki nie przez wszystkie kobiety są lubiane. Garsonki w sezonie letnim są absolutnie nie do przyjęcia. Z pomocą przychodzą sukienki koktajlowe, chyba najbardziej uniwersalny strój na każdą okazję. Prosty krój, nieprzesadnie eksponowany dekolt i ramiona, długość do kolan, którą można uznać za modowy i obyczajowy kompromis, to najważniejsze cechy takiej sukienki. Plusem jest to, że sukienki koktajlowe mogą być bazą dla bardzo eleganckich lub utrzymanych w sportowym tonie stylizacji.

Spotkanie z przyjaciółkami

Ponoć kobiety ubierają się nie dla mężczyzn, ale właśnie dla innych kobiet. Trudno dociec ile w tym prawdy, ale wybierając się na spotkanie z przyjaciółkami, warto ubrać się w swoim stylu. To przyjaciółki, one i tak nas znają, nie ma sensu udawać kogoś, kim się nie jest. Oczywiście wiele zależy od miejsca, w którym to spotkanie ma się odbyć, bo elegancka restauracja wymaga odpowiedniego wizerunku, ale już pub nad brzegiem rzeki niekoniecznie. Jednak ogólnie najlepiej jest celować w styl sportowy zahaczający o elegancki. Wygodne buty typu sneakersy będą pasowały zarówno do spódnicy, jak i do spodni.

Impreza plenerowa

Ma być przede wszystkim wygodnie i praktycznie. W plenerach nie ma mowy o butach na szpilkach ani nawet szerokich obcasach, chyba że lubimy się męczyć. Tu lepiej postawić na płaskie czółenka, wciąż jeszcze akceptowalne baleriny lub obuwie sportowe. Opcjonalnie, jeśli zależy nam na elegancji, sprawdzą się sandały na koturnach.

Zamiast klasycznej damskiej torebki można wziąć lekki, nieduży plecak sportowy. Alternatywą jest plecak skórzany albo z ekoskóry, który z jednej strony pozwala zachować wolne ręce (bardzo przydatne na imprezach plenerowych), z drugiej pasuje też do mniej sportowych stylizacji.

Jeśli okoliczności pozwalają, zamiast sukienki lub spódnicy lepiej założyć wygodne spodnie.

Plenerowe imprezy mają to do siebie, że są pełne niespodzianek, nie zawsze tych przyjemnych, dlatego lepiej zrezygnować z białych i bardzo jasnych ubrań. Lepiej sprawdzi się klasyczna zieleń, granat, ciemny beż i oczywiście czerń, jeśli ktoś lubi.

Wieczór w operze

To raczej hasło wywoławcze niż faktyczny wieczór w operze. Chodzi o przyjęcia wieczorowe, bale, oficjalne wyjścia, na których obowiązuje sztywny dress code lub. Zazwyczaj jest to delikatnie zasugerowane na zaproszeniu hasłem „black tie” lub „white tie”. To pierwsze oznacza eleganckie sukienki midi lub do kolan, czasem do ziemi, w ciemnych kolorach lub stylowe kombinezony. Z kolei „white tie” wyznacza bardzo ścisły kierunek sukien balowych, bogato zdobionych często z odkrytymi ramionami, na które pani zarzucają szale lub etole. Mile widziana jest kosztowna biżuteria, maleńka torebeczka i obowiązkowo buty na szpilce.

Co prawda na eleganckie bale w dobie koronawirusa raczej nie będziemy chodzić, ale spotykać się w gronie rodziny lub przyjaciół i pójść do kina już można, dlatego potraktuj nasze porady serio.