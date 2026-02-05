„Moon: Panda i ja” – nowy familijny hit i edukacyjne spotkanie w kinie Helios w Łomży!

Helios w Łomży zaprasza wszystkich miłośników familijnego kina na wyjątkowy pokaz filmu „Moon: Panda i ja”, który odbędzie się w niedzielę, 8 lutego. To opowieść o przyjaźni między chłopcem a uroczą pandą, rozgrywająca się na tle fascynującej przyrody. Seans poprzedzi interaktywna prelekcja, ukazująca ciekawostki o zwierzętach i lesie.

„Moon: Panda i ja” opowiada historię 12-letniego Tiana, który z powodu słabych wyników w szkole trafia do babci, daleko od miejskiego zgiełku. W tajemniczych chińskich górach chłopiec poznaje niezwykłą pandę o imieniu Moon, a ich sekretna przyjaźń staje się początkiem pięknej przygody. Wśród ciszy i natury Tian odkrywa akceptację i własną wartość, niezależną od ocen i oczekiwań innych. To ciepły film o rodzinnych relacjach, samotności dziecka i sile więzi człowieka ze zwierzętami. Tytuł reżyseruje twórca hitów „Emma i czarny jaguar” oraz „Mia i biały lew”.

Pokaz filmu, odbywający się w ramach cyklu Kino Na Temat, będzie poprzedzony edukacyjnym spotkaniem, prowadzonym przez PZŁ. Prelekcja, zatytułowana „Ciekawostki prosto z lasu”, będzie skupiać się na dzikich zwierzętach, które można spotkać w polskich lasach. Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać tropy zwierząt oraz wydawane przez nie odgłosy – zostaną one ukazane przez samych prelegentów! Ważnym tematem będzie także odpowiednie zachowanie w lesie oraz kształtowanie prawidłowych i bezpiecznych postaw wobec zwierząt.

Połączenie najnowszych tytułów filmowych i edukacyjnej prelekcji to wyróżnik cyklu Kino Na Temat, na który bilety mogą kupić zarówno grupy, jak i widzowie indywidualni. To świetna propozycja na ciekawe spędzenie czasu w mieście!

Pokaz filmu „Moon: Panda i ja” połączony z prelekcją Polskiego Związku Łowieckiego odbędzie się 8 lutego o godzinie 14:00 w kinie Helios w Galerii Dworcowej. Bilety już w sprzedaży – w kasach kina oraz na stronie: www.helios.pl.

UWAGA!!!

NASZ COTYGODNIOWY KONKURS Z KINEM HELIOS !!

Mamy dla Was bilety dla dwóch osób na dowolny seans w kinie Helios w Łomży. Wygrywają dwie najszybsze osoby!

Zasady są proste!

Wystarczy punktualnie w dniu dzisiejszym tj. 5.02.2026 o godzinie 18:00

wysłać maila na adres konkurs@eostroleka.pl

o tytule "Chcę bilet do kina Helios",

a w treści wpisując imię, nazwisko i numer telefonu.

Jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ( JML Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrołece, ul. Nasypowa 7 ) w celach konkursowych."

Zwycięzcę poinformujemy mailowo, z informacjami w jaki sposób można zrealizować bilet!

Powodzenia!

