Można już składać wnioski o wypłatę dodatkowego świadczenia dla dzieci

Rodzice dzieci uczących się w szkołach mogą otrzymać dodatkowe 300 złotych finansowego wsparcia na przygotowanie szkolnej wyprawki. Wystarczy złożyć stosowny wniosek. W Ostrołęce wnioski przyjmuje MOPR, można je także składać on-line. Jeśli dokument złożymy w lipcu lub sierpniu pieniądze otrzymamy najpóźniej do końca września.



Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” można składać od 1 lipca. Wnioski te przyjmowane są drogą elektroniczną lub w formie papierowej. Za obsługę tej ostatniej formy wniosków odpowiada w Ostrołęce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.



Komu przysługuje tzw „300+”?



O świadczenie „Dobry Start” może ubiegać się rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej .

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,

aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.



Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.



Wnioski można składać od 1 lipca 2020 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia w wersji papierowej w siedzibie MOPR przy ul. Hallera 12.



Wniosek należy złożyć do 30 listopada.



W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2020r., świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020r. Natomiast w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.