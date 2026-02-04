eOstroleka.pl
Mróz trochę odpuszcza, ale idzie gorsze. Pomarańczowy alert dla Ostrołęki i okolic!

fot. eOstrołęka.pl
Mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego mogą na chwilę zapomnieć o siarczystym mrozie, jednak powód do radości jest złudny. Nad nasz region nadciąga zjawisko znacznie bardziej zdradliwe dla kierowców i pieszych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alert pogodowy II stopnia.

Zamiast błękitnego, mroźnego nieba, czeka nas szarość i ekstremalnie niebezpieczne opady. Synoptycy ostrzegają: nadchodzi gołoledź. Ostrzeżenie drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) oznacza, że przewidywane zjawiska mogą powodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Głównym powodem ogłoszenia pomarańczowego alertu są prognozowane opady marznącego deszczu, które w kontakcie z wychłodzonym gruntem błyskawicznie zamieniają się w warstwę lodu. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest w czwartek, 5 lutego, kiedy to strefa niebezpiecznych opadów zacznie przemieszczać się z południa w kierunku północnym. Zjawisko gołoledzi, potocznie nazywane „szklanką”, jest o tyle ryzykowne, że warstwa lodu na asfalcie jest często niemal niewidoczna, co może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków i kolizji.

Sytuacja wymaga szczególnej czujności od kierowców poruszających się po trasach regionu kurpiowskiego, ponieważ droga hamowania na oblodzonej nawierzchni wydłuża się kilkukrotnie, a systemy bezpieczeństwa w pojazdach mogą okazać się niewystarczające. Synoptycy podkreślają, że czwartkowe opady będą miały charakter intensywny, co bezpośrednio wpłynie na płynność ruchu i może spowodować poważne utrudnienia komunikacyjne już od wczesnych godzin porannych.

Eksperci z IMGW zaznaczają jednocześnie, że wydane ostrzeżenie ma charakter dynamiczny i istnieje duże prawdopodobieństwo jego kontynuacji w kolejnych komunikatach, jeśli warunki nie ulegną poprawie. Mieszkańcom zaleca się monitorowanie komunikatów pogodowych oraz, w miarę możliwości, ograniczenie podróży samochodem do niezbędnego minimum. Pieszy również powinni zachować wzmożoną ostrożność, gdyż chodniki i przejścia dla pieszych staną się ekstremalnie śliskie, co znacząco podnosi ryzyko bolesnych upadków i urazów.

Będziemy na bieżąco monitorować sytuację pogodową w Ostrołęce i informować o wszelkich zmianach w komunikatach IMGW.

