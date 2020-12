Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Jakie są plany na najbliższe lata?

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

"...stając się też głównym ośrodkiem kultury w Ostrołęce." - zupełnie nie o to chodzi!!! Raczej: "perspektywa zajęcia roli jednej z kluczowych instytucji krajowych zajmujących się gromadzeniem, przechowaniem oraz popularyzacją dziedzictwa Żołnierzy W." Nie ograniczaj roli tej placówki do miasta, powiatu, regionu czy NAWET KRAJU! MZW ma szanse zostać unikalną jednostką w SKALI EUROPY. NIGDZIE do tej pory nic podobnego nie powstało. Celuj wysoko! Albo będziesz miał jednostkę Dużego Formatu albo prowincjonalne muzeum o randze G0Ku. Odwagi!

~Czerwony , 16:52 26-12-2020 , 56%