Muzeum Żołnierzy Wyklętych pyta mieszkańców! Wypełnij ankietę online

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zwróciło się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety online. Celem badania jest zebranie opinii i spostrzeżeń dotyczących wizerunku placówki, co ma pomóc w lepszym dostosowaniu działań do oczekiwań odwiedzających oraz skuteczniejszym rozwoju komunikacji i promocji.

W komunikacie wystosowanym przez Muzeum podkreślono, że opinie i spostrzeżenia mieszkańców są niezwykle cenne i stanowią kluczowy element w planowaniu przyszłych działań. Dzięki zebranym informacjom, instytucja będzie mogła zoptymalizować swoją ofertę i sposób, w jaki dociera do publiczności.

Muzeum zapewnia, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie respondentom zaledwie kilka minut. Władze Muzeum wyrażają wdzięczność za poświęcony czas i chęć podzielenia się swoją opinią.

Instytucja zachęca nie tylko do udziału w badaniu, ale również do odwiedzenia Muzeum osobiście oraz do śledzenia aktualności publikowanych na ich profilu na Facebooku oraz na oficjalnej stronie internetowej.

Link do ankiety online, dostępny dla wszystkich zainteresowanych, to: https://forms.gle/Aoa9xXvoFCy6tszn7.

Wypełnienie ankiety to prosty sposób, aby każdy mieszkaniec mógł aktywnie wpłynąć na kształt i rozwój jednej z ważniejszych placówek kultywujących pamięć o historii Polski.