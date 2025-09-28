eOstroleka.pl
Muzeum Żołnierzy Wyklętych zainaugurowało jesienno-zimowy sezon cyklu „W starym kinie..." [ZDJĘCIA]

Po wakacyjnej przerwie Muzeum Żołnierzy Wyklętych wznowiło popularny cykl „W starym kinie...", który łączy urok klasycznej kinematografii z wyjątkowym doświadczeniem muzyki na żywo. Sobotni wieczór 28 września przyniósł widzom niezapomniane chwile w towarzystwie mistrza suspensu.

Hitchcock w wykonaniu Orkiestry Ludwika Sarskiego

O godzinie 18:00 rozpoczął się inauguracyjny seans jesienno-zimowej edycji cyklu. Organizatorzy wybrali na otwarcie komedię szpiegowską „Starsza Pani znika" (The Lady Vanishes) z 1938 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Film został zaprezentowany w wyjątkowej oprawie muzycznej – partytury skomponowanej i wykonanej na żywo przez Orkiestrę Ludwika Sarskiego (OLS).

Widzowie mogli zanurzyć się w atmosferę klasycznego kina, śledząc perypetie Iris Henderson, która podczas podróży pociągiem z południa Europy do Londynu desperacko próbowała odnaleźć starszą panią Froy, która zniknęła bez śladu. Ten jeden z najwcześniejszych i najbardziej cenionych filmów w dorobku brytyjskiego reżysera zyskał nowy wymiar dzięki muzycznej interpretacji orkiestry.

Powrót do korzeni kinematografii

Wydarzenie przypomniało o czasach, gdy filmy niemie wymagały muzycznej oprawy na żywo, a każdy seans stawał się niepowtarzalnym spektaklem. Orkiestra Ludwika Sarskiego po raz kolejny udowodniła, że może tchnąć nowe życie w klasyczne dzieła kinematografii, tworząc mosty między przeszłością a współczesnością.

Inauguracyjny seans zapoczątkował kolejną edycję cyklu, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników kina i muzyki klasycznej.

