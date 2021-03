MZ: 20 870 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 461 osób

REKLAMA

O kolejnych potwierdzonych 20 870 przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło także kolejnych 461 osób.



Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu - 3572 i na Śląsku - 2812. Najmniej z kolei na Podlasiu - 349 i w woj. opolskim - 325.



Reszta przypadków pochodzi z województw: dolnośląskiego (2110), wielkopolskiego (1892), małopolskiego (1655), łódzkiego (1290), kujawsko-pomorskiego (1181), lubelskiego (1010), pomorskiego (989), podkarpackiego (919), warmińsko-mazurskiego (786), zachodniopomorskiego (728), świętokrzyskiego (551) i lubuskiego (397).



304 zakażenia - podało MZ - to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Według danych resortu z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 100 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.



Łączna liczba zakażonych koronawirusem wyniosła tym samym 2 288 826, z czego 52 392 osoby zmarły.



MZ zastrzegło we wtorkowym raporcie, że w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.



Tydzień temu, we wtorek 23 marca, badania potwierdziły 16 741 przypadków zakażenia koronawirusem. MZ informowało wtedy o śmierci 396 chorych. Z kolei dwa tygodnie temu, we wtorek 16 marca, resort poinformował o 14 396 nowych przypadkach i 372 zgonach.



Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory zanotowano w piątek 26 marca – 35 143 przypadków. W czwartek, dzień wcześniej, wykryto 34 151 zakażeń, a w środę 29 978.



Najwięcej zgonów w epidemii przyniósł 25 listopada ub.r. Tego dnia MZ przekazało informację o 674 zmarłych z powodu COVID-19.



Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwszy przypadek COVID-19, zakażenie potwierdzono u 2 267 964 osób, z których 51 932 zmarły.(PAP)