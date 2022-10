Najlepsze mazowieckie startupy nagrodzone

REKLAMA

Już po raz czwarty samorząd województwa nagrodził najbardziej innowacyjne startupy na Mazowszu. Nanosci sp. z o.o., PhiLabs S.A. oraz CITIESADS.AI sp. z o.o. to tegoroczni zwycięzcy konkursu „Startuj z Mazowsza”. Każdy z laureatów otrzyma po 30 tys. zł na rozwój nowych projektów, produktów i usług. Nagrody zostały wręczone wczoraj w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

Konkurs „Startuj z Mazowsza” odbył się już po raz czwarty. Jest skierowany do startupów z terenu Mazowsza, które śmiało realizują innowacyjne pomysły i działają nie dłużej niż 3 lata. Tegoroczna edycja konkursu obejmowała trzy kategorie dla różnego rodzaju produktów i usług. Nagroda główna w każdej z nich to 30 tys. zł. Po dwuetapowej ocenie merytorycznej, na którą składała się ocena zgłoszeń oraz prezentacja przed komisją, przyznano po jednej nagrodzie głównej oraz po jednym wyróżnieniu w każdej z trzech kategorii.

Dodatkowe nagrody przygotowali partnerzy konkursu, w tym m.in. usługi doradcze związane z rozwojem biznesu i pozyskiwaniem finansowania, sesje mentoringowe oceniające szansę firm na wejście na rynek USA, szkolenia czy możliwość prezentacji przed gronem inwestorów.

Technologia oczyszczania powietrza ze smogu i ograniczająca liczbę transmisji chorób

W kategorii Inno-Tech (nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne, produkty w fazie wzrostu na etapie sprzedaży) zwyciężyła firma Nanosci sp. z o.o. za innowacyjną technologię wytwarzania fotokatalitycznych nano warstw do oczyszczania, dezynfekcji i dezodoryzacji powietrza.

Nanosci stworzyło technologię wytwarzania fotokatalitycznych nano warstw, które wykorzystywane są w silnikach fotokatalitycznych. Technologia służy do usuwania zanieczyszczeń powietrza z lotnych związków organicznych i nieorganicznych. Firma skupia się na zastosowaniu technologii silnika fotokatalitycznego w branży automotive oraz oczyszczania powietrza w miejscach pracy i szkołach.

Wyróżnienie otrzymała firma Alpha Powders sp. z o.o. za zaawansowaną technologię produkcji sferycznych proszków polimerowych, służących do druku 3D. Pomysł Alpha Powders odpowiada na problem ograniczonej dostępności, wysokiej ceny oraz negatywnego wpływu na środowisko technologii produkcji mikro proszków polimerowych dostosowanych do druku 3D w technologii SLS. Rozwiązanie to umożliwia efektywnie zagospodarować odpady procesowe i stworzyć na ich podstawie przyjazny dla środowiska i niezbędny dla przemysłu materiał.

Philbox - Innowacyjne rozwiązania do fizjoterapii dziecięcej

W kategorii Social Impact (dla startupu o pozytywnym odziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo; bez względu na etap rozwoju) główną nagrodę otrzymał startup PhiLabs S.A. za wyrób medyczny Philbox - rozwiązanie wspomagające fizjoterapi wad postawy dzieci.

Rozwiązanie służy do wspomagania fizjoterapii wad postawy u dzieci. Ma dwa główne cele: zwiększanie motywacji dzieci do ćwiczeń oraz kontrolę wykonywania ćwiczeń w domu. Jest skierowana do rodziców oraz fizjoterapeutów, którzy chcą urozmaicić terapię w gabinecie lub zachęcić dzieci do wykonywania ćwiczeń w domu. Opracowane produkty pozwalają na zwiększenie skuteczności terapii i osiągnięcie szybszych wyników, wykorzystując do tego zabawę i pozytywne wzmocnienie. I to zarówno w pracy z fizjoterapeutą, jak również bezpośrednio rodzica z dzieckiem.

Wyróżnienie powędrowało do startupu Svarog Aerospace Tomasz Witkowski za projekt bezemisyjnej turbiny gazowej HYDROTURB. Firma Svarog Aerospace proponuje projekt turbiny gazowej na wodór. Produkcja energii elektrycznej za pomocą wodoru nie skutkuje emisją dwutlenku węgla i pomogłaby w przejściu na technologie bezemisyjne krajom, w których inne formy bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej jest nieekonomiczne. Generatory opierające się na turbinach gazowych mają szeroki wachlarz zastosowań od mikroturbin do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (10-500kW), przez generatory do lokalnej produkcji energii elektrycznej (1MW-50MW) do pełnej wielkości turbiny gazowe do masowej produkcji energii elektrycznej (50MW-500MW).

System analizy reklam OOH

W kategorii Start (innowacyjny projekt na etapie minimum value product lub prototypu, który ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie) nagrodę główną otrzymała firma CITIESADS.AI sp. z o.o. za innowacje w systemie analizy reklam zewnętrznych. Rozwiązanie wykorzystuje technologię Computer Vision oraz sztuczną inteligencję do automatycznego wykrywania różnych form nośników reklamowych w przestrzeni miejskiej i ewidencjonowania kreacji na tych nośnikach. Wykrywanie następuje w pełni automatycznie, na zdjęciach wykonywanych automatycznie podczas przejazdu taksówek i kurierów, po ulicach miasta.

Kapituła wyróżniła firmę HISMART sp. z o.o. za biodegradowalny czujnik promieniowania UV. Czujnik wykrywa pochłonięcie określonej dawki promieniowania UVA, UVB, UVC. Czujnik w postaci „plasterka” naklejany na ubranie, skórę, zmienia swoją barwę pod wpływem składowej UV, promieniowania słonecznego. Wystarczy wykonać fotografię telefonem komórkowym i aplikacja obliczy ile promieniowania zostało pochłonięte przez czujnik i powierzchnię, na którą czujnik jest naklejony.

Aż 72 zgłoszenia do konkursu

W ramach konkursu wpłynęły 72 zgłoszenia. 52 wnioski przeszły ocenę formalną i podlegały ocenie merytorycznej. Po pierwszym etapie oceny merytorycznej 11 najlepszych startupów zaprezentowało swój pomysł przed komisją podczas tzw. Pitch Day. Na co zwracała uwagę komisja podczas oceny? Kluczowa była innowacyjność rozwiązania, wpływ społeczny projektu, opracowany model biznesowy, ale także zespół i potencjał pomysłu. Poziom zgłoszeń i nagrodzonych projektów pokazuje wyraźnie, że poziom mazowieckich startupów jeszcze nigdy nie był tak wysoki.

